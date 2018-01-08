iPhone X ve iPhone 8 Plus’ta bulunan Portre ışığı nedir, nasıl kullanılır?

Portre modu, iPhone X, 8 Plus’ta mevcuttur. Dikey veya yatay yönde çekimler yapmak için iPhone’unuzdaki 56 mm eşdeğeri (iPhone X’de 52mm eşdeğeri) “tele foto” lens kiti kullanır.

8 Plus ve iPhone X ayrıca bu özelliğin bir parçası olarak Portre Aydınlatması yer alıyor. Fotoğraflarınıza gerçek zamanlı olarak özel ışıklandırma eklemek için makine öğrenimi ve Portre modunda derinlik haritası kullanıyor. İşte nasıl kullanılacağı açısından ipuçları!

Portre modu nasıl çalışır?

Kamera uygulamasının Portre modunda çekim yaptığınızda, iPhone’unuzun 2x “telefoto” lensi tarafından görülen görüntüyü çerçeveleyebilirsiniz. Otomatik olarak görülen ile tele fotonun gördüğü arasındaki mesafedeki farkı ölçerek çok noktalı bir derinlik haritası oluşturuyor. Bu derinlik haritası daha sonra Portre modunun en eğlenceli bölümünü oluşturmak için kullanılır. iPhone 8 Plus ve X’de, Portre Aydınlatması için derinlik haritasını da kullanacaksınız Portre modundayken, yalnızca tele foto lensiyle çerçeveleyebilirsiniz (dijital veya başka hiçbir yakınlaştırma seçeneği yoktur), ancak iOS 11 itibariyle diğer birçok kamera uygulaması özelliğine sahip olabilirsiniz.

Portre Işıklandırma Nasıl Çalışır?

Portre Aydınlatmasını destekleyen iPhone 8 Plus ve iPhone X, resminize pozlama sonrasında veya daha sonradan işlem yaparken farklı ışıklandırma seçenekleri eklemek için derinlik haritasını kullanabilirsiniz. Profesyonel bir stüdyoda, fotoğrafçılar bir nesnenin fotoğrafını çekerken her türlü ışığı kullanırlar. Profesyonel fotoğrafçılar, bu ışıkları değiştirerek, fotoğrafın belirli alanlarını vurgularlar. Portre Işıklandırma, kullanıcıların aynı şeyi ancak dijital olarak yapmalarını sağlar. iPhone’unuzun “sanal” ışık sistemini ayarlamak için beş farklı aydınlatma ayarından birini seçebilirsiniz. Şu anda beş farklı Tür Portre ışıklandırması vardır: Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne Işığı veya Sahne Işığı Mono.

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