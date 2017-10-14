iPhone X silikon kılıf ile korumayı artırın

Apple ses getiren son modeli iPhone X Türkiye satış fiyatı belli olduktan sonra teknoloji dünyasında ses getirmeye devam edecek gibi gözükmektedir.

Neden derseniz 6089 TL ve 6899 TL‘lik Türkiye satış fiyatı olan bir telefonu konuşmamak elde değil.Çerçevesiz ekran tasarımı ve farklı teknik özellikleri ile Apple tutkunlarını cezbetmektedir.

Tabi bu kadar pahalı bir telefon aldığınızda dikkatli kullanmanız gerekmektedir.çerçevesiz ekranı olduğu için en yakışan kılıf modeli ise iPhone X silikon kılıf olacağını düşünüyoruz.Apple’ın resmi internet sitesine girdiğimizde iPhone X silikon kılıf fiyatı 179 TL olarak gözükmektedir.9 farklı renk seçenekleri olan silikon kılıf almak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekmektedir.Stokta olmadığı için henüz sadece fiyatı ve renk seçenekleri mevcuttur.İlerleyen zamanlarda sipariş alımları başlayacaktır.

Apple tarafından iPhone’unuzu tamamlamak için tasarlanan silikon kılıf, ses düğmelerine, Yan Düğme’ye ve telefonunuzun eğimli kenarlarına tam oturuyor ve ekstra kalınlık yaratmıyor. İç kısımdaki yumuşak mikrofiber kaplama, iPhone’unuzu korumanıza yardımcı oluyor. Yumuşak dokulu silikon dış yüzey ise, elinizde harika bir his yaratıyor. Ayrıca telefonunuzu her zaman, hatta kablosuz şarj olurken bile kılıfıyla kullanabiliyorsunuz.

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