iPhone X ile iPhone 8 Plus arasındaki farklar

günümüzde en çok merak edilen telefon firmaları arasında her zaman ilk sıralarda yer alan Apple firmasının iPhone X iPhone, 8 Plus telefonlarının karşılaştırmalarını sizler için yapacağız.

Son zamanlarda en çok satan telefonlar listesinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi ile karşımıza çıkan telefonlarda ne gibi farklılıklar var bu makalemizden öğrenebilirsiniz.

Öncelikle iPhone X modelinin gümüş ve siyah renkleri ile satılacak olan bu telefonun aksine iPhone 8 Plus modelinde fazladan bir renk seçeneği daha bulunmaktadır.

iPhone 8 Plus ve iPhone X

5.5 inçlik ekran boyutu bulunan bu telefonda kamera olarak diğer telefonlarda tercih edilen 12 MP çözünürlüğe sahip olan bir arka kamera bulunmaktadır. iPhone X modelinde ise ekran boyutunun iPhone 8 Plus modeline göre 0.3 inçlik büyük olması telefonun dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

İki telefonda da kullanılan kamera çözünürlüğünün aynı olduğunu ancak iPhone 8 Plus modelinde kameranın arka tarafa doğru yatay bir şekilde monte edildiğini , iPhone X modelinde ise çift arka kameranın dikey şekilde telefonda yerini aldığını belirtmek istiyoruz.

Ekran konusunda farklılıklar bulunan bu telefonlarda iPhone 8 Plus modeli Retine HD ekran çözünürlüğüne sahip olan ekran modeli ile karşımıza çıkarken, iPhone X modeli ise Süper Retina HD ekran modeli ile karşımıza çıkmaktadır.

Güvenlik konusunda ise iPhone 8 Plus modelinde alışılagelmiş olan parmak izi teknolojisinin kullanıldığını, iPhone X modelinde ise Yüz tanıma teknolojisi olan FACE ID teknolojisinin kullanıldığını belirtmek istiyoruz. Bu konuda büyük eleştiriler alan Apple firmasının iPhone 8 Plus gibi amiral gemi modelinde bu teknolojiyi neden kullanmadığı ise merak konusu.

İşletim sistemi olarak İOS kullanan iki telefonda A11 Bionic Çip tercih edilmektedir. iPhone 7 serisinde yer alan A10 modelinin bir üstü olan bu çip modelinin performansı % 20 ila % 30 arasında arttırdığı yapılan testler sonucunda açıklanmıştır.

İki telefonda da aynı zamanda bulunan kablosuz şarj özelliğinin son derece başarılı olan Qi teknolojisi ile donatıldığını da ayrıca belirtmek istiyoruz.

Batarya konusunda da iPhone 8 Plus modelinin iPhone X modelinin % 10 civarında daha az bir kullanım ömrü sunduğunu da açıklamak istiyoruz.

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