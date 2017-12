İphone X dondu! Nasıl Yeniden Başlatılır?

Iphone, apple tarafından tasarlanan ve üretilen bir akıllı telefondur. İnsanların telefon alırken arada kaldığı seçenekler arasında android ve ios telefonlar gelmektedir.

İos telefonlar fiyat açısından yüksek meblağlara denk gelmekle beraber android, ios’a göre daha uygun fiyatlarla satışa sunulabilmektedir. Bu fiyat farklarının temelinde yatan ise telefon sistem ve özellikleridir. En iyi telefon diye sınırlandırma koymak mümkün olmamakla beraber daha fazla tercih edilen model arasında ios telefonlar vardır. Bu tercihin altında yatan sebepler arasında, yapılan tasarım ve ios telefonun popülerlik kazanması da etkilidir.

İphone Neden Tercih Edilir?

Her geçen gün yeni bir özellik ile piyasaya sürülen ıphone, insanlar açısından tercih edilen bir telefon haline gelmiştir. Fiyatı yüksek olmasının yanı sıra tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. Iphone kamerasıyla diğer telefonların kamerasına attığı fark ile, fotoğraf çekmeyi seven insanlar için dikkat çekici bir hal almıştır. Kamera sisteminde bulunan birçok işlev, profesyonel kamera çekimi düzeyinde bir sonuç ile karşımıza çıkmaktadır. İşletim sisteminin de sadece ıphone ait olan ios’dan ibaret olması, diğer telefonlarda kullanılan android sistemi yönüyle insanların dikkatini çekmektedir. Her telefonda farklı bir işletim sistemi olmakla beraber, android sistemi genel olarak telefonların bir işletim sistemi haline gelmiş olup, ios ayrıcalığı sadece ıphone telefona aittir. Iphone’nun en son çıkardığı, x modelinde daha değişik bir tasarım planlanmış olmakla beraber ıphone da alışılagelmiş home tuşunun ortadan kalktığı görülmektedir. Bu beraberinde bazı sıkıntıları da getirmektedir. Bunun başında ıphone x nasıl yeniden başlatılır sorusu gelmektedir.

Yeniden Başlatma İşlemi Basamakları

Iphone x de home tuşunun kalkması ile beraber donma, yavaşlama gibi sorunlarda yeniden başlatma durumu insanlarda soru işareti bırakmış durumdadır. Yeniden başlatmak için kullanılacak yöntem ise basit ve kısadır. İlk olarak yapılması gereken şey sağda bulunan tuş ile solda bulunan ses kısma tuşuna ekranda apple logosu görünene dek basılı tutmaktır. Erken bırakma durumunda telefon kendini kurtarma moduna almaktadır, bu yüzden dikkatli yapılması gereken bir işlem sürecidir. Diğer bir işlem ise telefon ayarlarına gidip, yeniden başlatma seçeneğine tıklamaktır, bu işlem diğer işleme göre süre kavramı açısından daha uzundur.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)