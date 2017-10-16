iPhone X 64 GB ve 256 GB Türkiye satış fiyatı açıklandıı

iPhone X Türkiye satış fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız uzun süredir beklenen sorunun cevabı yanıtlandı.Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone X Türkiye fiyatı açıklandı.

Apple 10.yılını kutladığı ve büyük bir etkinlikle duyurduğu iPhone X hem tasarımı hem teknik özellikleri ile çok beğenilmişti.Tabi normal olarak iPhone X Türkiye satış fiyatıda çok merak ediliyordu.

Apple’ın resmi internet sitesine baktığımızda iPhone X 64 GB dahili depolama ve 256 GB dahili depolama hafızasına sahip iki modelin Türkiye satış fiyatları açıklandı.

iPhone X 64 GB – 6.099 TL

iPhone X 256 GB – 6.899 TL

Bu fiyatlardan sonra 7 bin TL civarlarına yaklanaşan bu fiyatlar ile ne kadar tutulacak bilenmez ama sosyal medyaya baktığımızda heyecanla bu modeli almak isteyenlerin sayılarının fazla olduğunu görüyoruz.

Türkiye satış fiyatı belli oldu fakat mağazalarda yada E-Ticaret alışveriş sitelerine ne zaman teslim edileceğine dair herhangi net bilgi bulunmamaktadır.Samsung’un amiral gemisi modelleri 4-5 bin TL civarında olurken Apple’ın amiral gemisi modelleri 6-7 Bin TL olması ile artık yeni telefon alma hayalleri kurmak zorunda kalan kişilerin sayısı artıyor.Sosyal medya yorumlarına baktığımızda ise önümüzdeki 2 yıl içinde 9-10 Bin TL civarında telefonlar alınmaya başlayacağı tartışmaları yapılmaktadır.

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