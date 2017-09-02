iPhone: Tüm Fotoğrafları Yedekleyip Silmek

iPhone modellerinde fotoğraflarınızı yedekleyip daha sonra komple fotoğraflarınızı silmek için yardım arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

iPhone telefonlarda zaman zaman fotoğraflar çok fazla yer kaplarken, silmek de sorun olabiliyor. Bunun için yapmanız gereken ise önce tamamını yedeklemek, ardından da sorunsuz şekilde silmek.

iPhone Fotoğrafları Yedekleme

Öncelikle bunun için hem İos, hem de Android’de kullanılan Google Photos uygulamasını indirin. App Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz programda Google hesabınızla oturum açtıktan sonra, hem fotoğraf, hem de video kütüphanelerinizi yedekleyin. Eğer dosyaların boyutu çok fazlaysa bu işlem biraz vakit alabilir.

Yedekleme sona erdiğinde ise artık tek bir dokunuşla telefonunuzdaki bütün fotoğraf ve videoları silebilirsiniz. Eğer işlemi doğru şekilde gerçekleştirdiyseniz, rahatlıkla telefonunuzdaki dosyaları kaldırabilirsiniz.

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