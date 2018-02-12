iPhone sessize alma yöntemleri

iPhone’larda bildiğiniz üzere sessiz’e alma tuşu yan taraftadır. Peki bu tuş bozulduğunda iPhone sessiz’e nasıl alınır konusunda bilgilendirmek istedik.

iPhone’unuzdaki sesleri tamamen kapatmak için yan tarafta bulunan tuşu kullanmanız yeterli oluyor. Bu anahtar sayesinde gelen aramalar ve uyarılar titreşim olarak bildirilecektir. Sessiz moda geçtiğiniz takdirde ayarlamış olduğunuz alarmlar ve favori aramalarınızda gelen kişilerin çağrıları normal olarak çalacaktır. Onun dışında diğer her çağrıların ve SMS’lerin sesi kapalı konumda olacaktır.

Eğer sessiz’e alma tuşunuz bozuksa sorunu gidermek için ilk olarak telefonu yeniden başlatın. Eğer cihazınız yeniden başlamıyorsa yeniden başlamaya zorlamanız gerekmektedir. Düğmeyi engelleyen kılıf çeşitleri ve tuş arasında bulunan kir ve lekeleri temizleyiniz.

Alternatif olarak cihazı sessize almak için Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Assistive Touch seçeneğini aktif hale getiriniz. Assistive Touch menüsüne giriş yaparak Aygıt > Sesi kapat seçeğini kullanarak akıllı telefonunuzu sessiz’e alabilirsiniz.

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