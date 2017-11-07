iPhone otomatik klavye kelime düzeltme kapatma

iPhone klavyesinde otomatik kelimeyi nasıl düzelteceğim konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefonlarda otomatik kelime düzeltme özelliği bazen çok işimize yarıyor.Fakat bazende can sıkıcı durumlara sebep olmaktadır.Yazdığınız bir kelimeyi farkında olmadan telefon otomatik olarak düzelttiğinde istemediğiniz ve yanlış anlışılabilen bir mesaj göndermek sizi zor duruma düşürebilir.Özellikle küfür içeren bir kelime yazmak istemiyorsunuz ama otomatik düzeltme küfürlü içeriğe döndürdüğünde karşı taraf tarafından yanlış anlışılabilirsiniz.Apple iPhone klavyesinde otomatik düzeltmeyi kapatmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak telefonunuzda Ayarlar menüsüne giderek Genel sekmesine tıklayınız.Burada Klavye seçeneğine geçiş yaptığınızda klavye ile ilgili birçok seçenek göreceksiniz.Buradan otomatik düzeltmeyi devre dışı bıraktığınızda artık yazdıklarını otomatik olarak düzeltilmeyecektir.Eğer bu ayarada alışamazsanız tekrar aynı adımları gerçekleştirerek aktif edebilirsiniz.

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