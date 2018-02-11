iPhone Nano SIM kart takma

iPhone SIM kart nasıl takılır konusunda bilgi arıyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Gelen destek soruları arasında Ümit isimli takipçimiz yeni iPhone X modeli aldığını ve SIM kartı nasıl takabileceği konusunda yardım istemiştir.

Artık akıllı telefonlar hemen hemen aynı sistem ile SIM kartları takılabilmektedir.İlk olarak NANO SIM kartınız olmak zorundadır.iPhone X modeli Nano SIM kart ile çalıştığı için mecburen SIM Kartınızı kestirmeniz yada yeniden bir SIM kart almanız gerekmektedir.iPhone telefonunuzu kutudan çıkardığınızda kutu içeriğinde SIM kart tepsinini çıkartacak sivri uçlu bir metal parça göreceksiniz.Bu parça ile iPhon’nun sağ tarafında bulunan SIM kart tepsi yuvasına sokup sertçe bastırdığınızda tepsiyi yuvadan çıkartacaksınız.SIM kartınızı tepsiye koyduğunuzda (eğik köşe doğru yönü belirler), sonra SIM kartı tepsisini yeniden iPhone’a takın.

Bu anlatım sadece iPhone X modeli için değildir.Hemen hemen diğer tüm iPhone modellerini bu anlatımla rahatlıkla SIM kartı takabilirsiniz.Hangi modeller diye merak ediyorsanız iPhone X,iPhone 8, iPhone 8 Plus,iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus,iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c ve iPhone 5 modelleridir.

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