Ana Sayfa / Apple iOS Haberleri / iPhone meşgulken arayanı görme

iPhone meşgulken arayanı görme

tarafından 4 Şubat 2018 Tarihinde eklendi

Hüseyin isimli bir ziyaretçimiz bize yeni iPhone aldığını ve meşgulken beni arayanı nasıl görebileceği konusunda yardım istemiştir.

Mevcut durumda telefon ile bir kişi ile görüştüğünde başkası aradığında malesef arayanın kim olduğunu göremiyormuş.

iPhone’da arama bekletme özelliğiniz aktif değilse sizi arayan kişi telefon ile görüştüğünüzde meşgul uyarısı alacak ve sizde arayanı göremiyeceksiniz. özelliğini aktif ettiğinizde siz birisi ile görüşürken arka planda sizi arayan kişi gözükür, ister cevap verip diğer kişiyi bekletebilir veya arayan kişiyi kaçırmamış olursunuz.

iPhone’da meşgulken arayanı görmek için her telefonda olduğu gibi bu markada da Ayarlar > Telefon > Arama Bekletme ve Arama bekletme özelliğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.Bu işlemden sonra artık sizi arayanlar meşgul tonu almayacak ve aradağınız kişi bir başkası ile görüşmektedir uyarısı alacaktır.Eğer arayan kişi telefonu kapatmaz ise siz telefonda konuşurken bip sesi ile arka tarafta arayan kişi olduğunuzdan haberiniz olacaktır.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir