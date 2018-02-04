iPhone meşgulken arayanı görme

Hüseyin isimli bir ziyaretçimiz bize yeni iPhone aldığını ve meşgulken beni arayanı nasıl görebileceği konusunda yardım istemiştir.

Mevcut durumda telefon ile bir kişi ile görüştüğünde başkası aradığında malesef arayanın kim olduğunu göremiyormuş.

iPhone’da arama bekletme özelliğiniz aktif değilse sizi arayan kişi telefon ile görüştüğünüzde meşgul uyarısı alacak ve sizde arayanı göremiyeceksiniz.iPhone arama bekletme özelliğini aktif ettiğinizde siz birisi ile görüşürken arka planda sizi arayan kişi gözükür, ister cevap verip diğer kişiyi bekletebilir veya arayan kişiyi kaçırmamış olursunuz.

iPhone’da meşgulken arayanı görmek için her telefonda olduğu gibi bu markada da Ayarlar > Telefon > Arama Bekletme ve Arama bekletme özelliğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.Bu işlemden sonra artık sizi arayanlar meşgul tonu almayacak ve aradağınız kişi bir başkası ile görüşmektedir uyarısı alacaktır.Eğer arayan kişi telefonu kapatmaz ise siz telefonda konuşurken bip sesi ile arka tarafta arayan kişi olduğunuzdan haberiniz olacaktır.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır.

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