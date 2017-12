iPhone için En İyi Hatırlatıcı Uygulamaları

Gerek ülkemizde; gerekse tüm dünyada planlı ve programlı olmanın yararları son dönemde oldukça fazla dile geliyor; özellikle kişisel gelişim temalı TED konuşmalarında, sıklıkla zaman yönetiminin öneminden bahsedildiğini görebilirsiniz. Zaman yönetimi, planlı programlı iş görme ve benzeri aktiviteler, öğrencilik döneminde de, çalıştığınız dönemde de çok işinize yarayabiliyorlar; peki, bunu nasıl başaracağız? Sorusunun cevabı ise, akıllı cihazlardaki hatırlatıcı uygulamalarında yatıyor. Elbette, bunun sadece bir başlangıç olduğu aşikâr ve pek çok zaman yönetimi uzmanı, hatırlatıcı uygulamaların kullanımının elzem olduğunu ancak kendimizi kandırmamamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Bu yazımızda, sizlerle iPhone için en iyi hatırlatıcı uygulamaları hakkında bilgiler sunmaya ve belli başlı uygulamaları tanıtmaya çalışacağız. Siz de, iPhone kullanıcısı iseniz ve hatırlatıcı uygulaması arıyorsanız, ihtiyacınıza göre pek çok öneri; aşağıda yer alıyor.

Bu uygulamaların bazıları ücretli; bazıları ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bazıları çok detaylı olmasına rağmen, bazı uygulamaların detaycılıktan uzak bir sade düzen sergilediğini görüyoruz, ancak alanında en iyi oldukları su götürmez bir gerçek.

Todoist

Hemen hemen tüm tarayıcılarda ve mobil / masaüstü fark etmeksizin tüm işletim sistemlerinde çalışabilen, senkronizasyonu güçlü bir uygulama ile başlayalım: Todoist. Yıllardır bu sektörde gelişmeye devam eden ve dönemin en güçlü hatırlatıcı uygulamalarından bir tanesi olan Todoist’in genel hatları ile başarılı bir uygulama olduğu söylenebilirken; Getting Things Done felsefesine de uygun olarak geliştirildiği belirtilebilir. Projelendirme ve klasörleme yapabileceğiniz, önem sırası atayabileceğiniz, zamanlama yapabileceğiniz bir uygulama olan Todoist’in hem premium hem de standart üyelik paketleri mevcut. Standart üyelik paketinde, zamanlayıcı ve etiket renklendirme gibi özelliklerden yararlanamıyorsunuz ancak premium üyelikte bu özelliklerden kolaylıkla yararlanabilmeniz mümkün görünüyor.

Siz de iPhone için en iyi hatırlatıcı uygulamaları arasından Todoist’i seçerek, hayatınızı düzene sokmaya başlayabilirsiniz.

Things 3

Cultured Code tarafından geliştirilen Things 3, tüm zamanların en iyi GTD ve hatırlatıcı uygulamalarından bir tanesi. Baktığımızda, Apple Design Awards 2017’de de ödül alan ve tasarım alanında şüphesiz ki kusursuz bir işletim sergileyen Things 3 sürümünün Mac uyumlu olarak çalıştığı biliniyor. Mac bilgisayarlarınızda da satın alabileceğiniz Things 3 aracılığı ile masaüstünde ve mobilde senkronizasyonlu bir biçimde görev takibi yapabilir, hatırlatmalarınızı ekleyebilirsiniz.

Özellikle profesyoneller için önerilen Things 3’ü, öğrenciler ve proje başında çalışan kişilerin de rahatlıkla kullanabileceğini belirtmekte yarar görüyoruz. Uygulama, ücretli ancak tek seferlik bir ücret alındığından, diğer uygulamalara göre ucuz olduğu dahi belirtilebilir.

Omnifocus 2

Karışık bir hayatınız var ve düzene sokmakta zorlanıyor musunuz? O halde sizin için en iyi yardımcı, kesinlikle Omnifocus 2 olacaktır. Tüm zamanların en iyi hatırlatıcı ve zaman düzenleyici uygulamalarından bir tanesi sayılan, hatta bu işin atası olduğu bilinen Omnifocus üzerinde; çok güçlü bir klasörleme yapısı ile dilediğiniz görevi, projeyi, hedefi ekleyebilir; karma bir biçimde hepsini ayrı ayrı klasörlere kaydırabilir ve bunlara önem sırası verebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliği de bulunan Omnifocus’un iki dezavantajı mevcut; birincisi, uygulamanın çok pahalı olduğu aşikâr ve pek çok insan bu parayı böyle bir uygulamaya vermeyi istemiyorlar; bir ikinci durum ise elbette uygulamanın kullanımının epey karışık olması.

Ancak yine de, Omnifocus’un iPhone için en iyi hatırlatıcı uygulamaları arasında zirvede yer aldığı belirtilebilir.

Reminders

Apple’ın geliştirdiği bir uygulama olan Reminders ya da Türkçesi ile Hatırlatıcılar; hem sade hem de kolay kullanımı ile gönülleri fetheden ancak pek kullanılmayan iOS cihazlara içkin bir uygulama. Bildiğiniz gibi; iPhone ve iPad cihazlara ücretsiz gelen bu mobil uygulama, rahatlıkla kullanılabiliyor ve iCal ile de uyumlu olan Reminders’ın aslında bilinmeyen pek çok özelliği mevcut. Türkiye’de pek de ilgi görmeyen bu uygulamayı, eğer sade bir hayatınız varsa kesinlikle inceleyebilir ve Youtube videoları üzerinden bu uygulamanın püf noktalarını görerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Reminders, sizlere çok fazla bir şey yapabileceğini iddia etmese de; kesinlikle işe yarar uygulamalar kısmında başı çekiyor. Zamanlama yapabileceğiniz, iCal ile etkileşimli olarak çalışan ve senkronizasyon kısmı Mac cihazlar için başarılı bir aplikasyon arıyorsanız; üzerine, telefonumda yer kaplamasın, ücretsiz olsun diyorsanız, Reminders kesinlikle denenebilir bir hatırlatıcı uygulama olacaktır.

Google Keep

Tüm zamanların en çok sevilen Google uygulamalarından bir tanesi var sırada; hem de iPhone için en iyi hatırlatıcı uygulamaları içerisinde değerlendirilecek bir seçenek olarak! Google Keep, ücretsiz olarak hem tarayıcı uygulaması hem de Android ve iOS mobil uygulamaları bulunan, post-it tasarımı ile çok sevilen, tabiri caizse geleneksel bir aplikasyon. Google Keep ile sınırsız düzeyde senkronizasyon yapabilirken, aynı zamanda dilediğiniz zaman notlarınızı, hatırlatıcı kutularınızı başka insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Özellikle alışveriş listesi gibi küçük hatırlatıcılarla zamanını düzenlemek isteyenler için Google Keep’in biçilmiş kaftan olduğu söylenebilir; ancak birkaç proje üzerinde çalışıyor ve bunlara yetişmek için zaman yönetimi yapmak niyetinde iseniz; Google Keep kesinlikle iyi bir çözüm olmayacaktır.

Siz de, keyfinize ve ihtiyacınıza göre yukarıdaki uygulamalardan bir tanesini seçebilir ve kullanmaya ücretli / ücretsiz başlayabilirsiniz.

