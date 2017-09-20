iPhone 8 yorumları ve özellikleri ile heyecanlandırıyor

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iPhone 7 modelinden çok farklı özeliklerin aksine hemen hemen aynı özellikler ile gelen telefonda en dikkat çeken detayın kullanılan A11 Bionic çipi olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ancak size yinede iPhone 8 modelinde bulunan teknik özellikleri buradan açıklamak istiyoruz.

iPhone 8 teknik özellikleri

Telefon 4.7 inçlik ekran boyutu ile karşımıza çıktı. 12 MP çözünürlüğe sahip olan tek bir kamera ile gelen telefonda güvenlikte kullanılan parmak izi okuyucu sensörü yine bulunuyor. Ancak işlemci konusunda A10’un çok üstünde olan A11 ile gelen telefonda biyonik çipin olması göze batan en önemli özellikler arasında yer alıyor. 64 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonun ekran özellikleri ile devam edelim.

iPhone 8 ekran özellikleri

Retina HD ekran teknolojisi bulunan telefonda, IPS teknolojisi ile donatılmış olan 4.7 inçlik ekran boyutu karşımıza çıkıyor. 326 PPİ piksel yoğunluğunda karşımıza çıkan bu telefonun piksel çözünürlüğü ise 1334 X 750 piksel olarak dikkat çekiyor. 1400:1 kontrast özelliği ile gelen telefonun True Tone ekran özelliğinde olduğunu ve 3D Touch özelliğini barındırdığını belirtmek istiyoruz.

iPhone 8 ebatları

Boyut olarak son derece küçük ve kibar bir telefon olan iPhone 8 modelinde uzunluk 138, 4 mm ( 5.45 inç) , genişlik 67.3 mm ( 2.65 inç ) , derinlik 7.3 mm ( 0.29 inç ) ,ağırlık ise 148 gr yani ( 5.22 ons) olarak tasarlanmıştır. Suya , darbelere ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarını barındıran bu telefon diğer modeller ile aynı özelliği taşımaktadır.

iPhone 8 Sistemi

Apple firmasının telefonda yaptığı en bariz değişikliklerin başında gelen hiç kuşku yok ki çip modeline. Daha önce karşımıza çıkan modellerinde sunduğu A10 biyonik çiplerin aksine bu sefer iPhone 8 modelinde A11 modeli ile geldi. Ancak burada dikkat çeken bir detayın bugüne kadar üretilen en hızlı ve mobil ile uyumlu olan çip modeli olduğunu belirtmek istiyoruz. Diğer modellerinde olan modellerin aksine % 30 daha fazla bir performans sunan A11 biyonik çipi ile iPhone 8 modeli artık daha stabil çalışacaktır.

iPhone 8 kamera özellikleri

12 MP çözünürlükte bulunan tek arka kamera ile gelen bu telefonda diyafram açıklığı olarak f/1.8 diyafram yer almaktadır. Diğer modellerinin aksine bu telefonun kamerasında sadece porte modeli bulunmamaktadır. Video çekim özelliklerinde ise aynı özelliklere sahip olan iPhone 8 modelinde 120 veya 240 kare çekimlerini 1080p çözünürlük ile yapabilirsiniz.

iPhone 8 ön kamera özellikleri

Face time HD kamerası bulunan telefonun ön kamerasında tercih edilen piksel yoğunluğu 7 MP çözünürlük ile gelmektedir. Retina flaş bulunan telefonda 1080p HD video çekim kalitesi bulunmaktadır.

Güvenlik ve doğrulama konusunda Touch ID teknolojisi yani parmak izi sensörü bulunan telefonun diğer eski modellerinden bir farkı bulunmuyor.

iPhone 8 batarya özellikleri

Telefonun iPhone 7 modeli ile aynı batarya özelliklerine sahip olduğunun altını çizmek istiyoruz. Şarj edilebilme konusunda ise lityum iyon pil tercih edilmesi hızlı şarj özelliğinin telefonda yer almasına neden olmaktadır. 30 dakika da % 50 şarj performansı sunması aslında bu telefonun en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

iPhone 8 modelinde yer alan sensörlere de son olarak göz atalım. Üç eksenli Jiroskop, İvmeölçer, Barometre, Yakınlık sensörü ve ortam ışığı sensörü telefonda bulunan özellikler arasında yer almaktadır.

Fiyat olarak 699 Dolardan satışa sunulan iPhone 8 modelinin Kasım ayında ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

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