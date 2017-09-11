iPhone 8 şarj süresi nasıl?

iPhone 8 şarj süresi kaç gün gidiyor konusunda bir ziyaretçimiz paylaşım sayfası açmamızı istemiştir.

Apple’ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 8, 12 eylül 2017 salı günü tanıtıldı.Uzun zamandır iPhone 8 ile alakalı birçok söylenti ve dedikodular gündemde geziyordu.Apple’ın rakipleri yeni amiral gemisi modellerini tanıttıktan sonra Apple en sona kalmış ve büyük bir lansman ile iPhone 8 modelini tanıttı.

iPhone 8 tanıtıldıktan sonra ilk olarak yurtdışında satışa çıkacak.Kısa süre içinde Türkiye’de iPhone 8 satışları başlayacak.Bu konuyu önceden açmamızın sebebi ise iPhone 8’de meydana gelen sorunlardan bahsetmek olacaktır.Tabiki sadece sorunlar değil ve kullanıcıların kişisel yorumlarınada ihtiyacımız olacaktır.

Özellikle iPhone 8 şarj süresi konusu çok merak edilecektir.Önceki iPhone modellerinde malesef şarj sürelerinin kısa gitmesinden dolayı kullanıcılar çok şikayet ediyordu.Bakalım iPhone 8 şarjı kaç gün gidecek sorusuna bu sayfadan yanıt vermeye çalışacağız.

Şarj konusunda sonra performans konusunda da iPhone 8 ilk kullanıcılarından görüşlerini bekleyeceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)