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iPhone 8 şarj süresi nasıl?

tarafından 11 Eylül 2017 Tarihinde eklendi

şarj süresi kaç gün gidiyor konusunda bir ziyaretçimiz paylaşım sayfası açmamızı istemiştir.

Apple’ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 8, 12 eylül 2017 salı günü tanıtıldı.Uzun zamandır iPhone 8 ile alakalı birçok söylenti ve dedikodular gündemde geziyordu.Apple’ın rakipleri yeni amiral gemisi modellerini tanıttıktan sonra Apple en sona kalmış ve büyük bir lansman ile iPhone 8 modelini tanıttı.

iPhone 8 tanıtıldıktan sonra ilk olarak yurtdışında satışa çıkacak.Kısa süre içinde Türkiye’de iPhone 8 satışları başlayacak.Bu konuyu önceden açmamızın sebebi ise iPhone 8’de meydana gelen sorunlardan bahsetmek olacaktır.Tabiki sadece sorunlar değil ve kullanıcıların kişisel yorumlarınada ihtiyacımız olacaktır.

Özellikle iPhone 8 şarj süresi konusu çok merak edilecektir.Önceki iPhone modellerinde malesef şarj sürelerinin kısa gitmesinden dolayı kullanıcılar çok şikayet ediyordu.Bakalım iPhone 8 şarjı kaç gün gidecek sorusuna bu sayfadan yanıt vermeye çalışacağız.

Şarj konusunda sonra performans konusunda da iPhone 8 ilk kullanıcılarından görüşlerini bekleyeceğiz.

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