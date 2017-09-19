iPhone 8 Plus yorumları ve teknik özellikleri

Apple firmasının uzun zamandır merakla beklenen telefonu iPhone 8 Plus modelinin teknik özelliklerini en ince detayına kadar sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Son zamanlarda oldukça fazla merak edilen bu telefonun fiyatına kadar bütün detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan bu telefonun gümüş, siyah ve gül kurusu renkleri mevcuttur.

5.5 inçlik ekran boyutu ile karşımıza çıkan iPhone 8 Plus modelinin diğer modellerin aksine çok farklı özellikleri bulunmamaktadır. 12 MP çözünürlüğe sahip olan kamerası bulunan telefonda arka kamerada 2 farklı kamera tercih edilmiştir. Telefoto kamera özelliği de bulunan iPhone 8 Plus modelinde Touch ID ( Parmak izi ) okuyucu sensörü bulunmaktadır. A11 Bionic çip sistemi ile gelen telefonun kablosuz şarj özelliği de karşımıza çıkan özellikler arasında yer almaktadır.

64 GB ve 256 GB olarak iki farklı model ile üretilmiştir.

iPhone 8 Plus ekran özellikleri

Retina HD ekran teknolojisi ile gelen iPhone 8 Plus modelinde IPS ekran teknolojisi bulunmaktadır. 5.5 inçlik ekran boyutu tercih ederek kullanıcılarını şaşırtan Apple firması bu modelinde 401 PPI piksel yoğunluğu bulunan1920 x 1080 ekran çözünürlüğünü hizmete sundu. 1300:1 kontranst oranı ile gele telefonda True Tone ekran diğer modeller ile aynı özelliği taşımaktadır. 3D touch özelliği bulunan telefonun maksimum seviyede parlaklık seviyesi ise 625cd/m2’dir.

iPhone 8 Plus boyutları

iPhone X modeline göre biraz daha uzun olan iPhone 8 Plus modelinin 158,4 mm ( 6.24 inç) , genişliğinin 78,1 mm (3.07 inç) , derinliğinin 7,5 mm (0.30 inç) ve ağırlığının 202 gr ( 7.13 ons ) olduğunu belirtmek istiyoruz. Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı olan telefon aldığı sertifikalar ile kullanıcılarını memnun etmektedir. iPhone X modelinde bulunan bütün işletim sisteminin aynı olduğu iPhone 8 Plus modelinde en dikkat çeken detayın 64 Bit mimariye sahip olan A11 Bionic çip teknolojisi ile gelmesi gerçekten telefonda en dikkat çeken yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 8 Plus kamera özellikleri

12 MP çözünürlüğe sahip olan iki farklı arka kamerası bulunan telefonda geniş açılı olan arka kameranın diyafram açıklığı f/1.8, telefoto kamerasının diyafram açıklığı ise f/2.8 diyafram ile gelmektedir. Optik görüntü stabilizasyonu bulunan kameralar 10 kata kadar daha derin görüntü elde etme şansı bulunmaktadır. Porte modu bulunan telefonda Potre modu için ayrıca Potre ışığı da karşımıza çıkmaktadır.

Saniyede 24, 30 ve 60 kareye kadar 4K video çekim özelliği bulunan telefonun video çekim modunda sunduğu piksel yoğunluğu ise 1080p HD olarak karşımıza çıkmaktadır.

iPhone 8 Plus Ön kamera özellikleri

FaceTime HD kamerası bulunan telefonun 7 MP çözünürlüğünde bulunan ön kamerasında diyafram açıklığı f/2.2’dir. Retina flaş teknolojisi bulunan telefonda video çekim modu olarak 1080p HD çekim hizmeti sunulmaktadır.

Ana ekran düğmesinde bulunan ikinci nesil parmak izi sensörü telefonun güvenlik ve kimlik doğrulamasında tercih ettiği özellikler arasında gelmektedir.

iPhone 8 Plus batarya özellikleri

iPhone 7 Plus ile aynı özelliklerde batarya ile karşımıza çıkan telefon bu konuda sınıfta kalmıştır. Beklentilerin çok uzağında olan ve sunduğu bu modeller ile iPhone 7 Plus modeli ile neredeyse aynı telefonları karşımıza çıkartan firmanın nasıl bir satış rakamı yakalayacağı merak konusu olmaya başladı. Ancak 30 dakika içerisinde % 50 şarj seviyesine gelen bu telefonun hızlı şarj özelliği bir önce 7 modelinden biraz daha üstün bir performans sunuyor.

799 Dolar’dan satışa sunulan iPhone 8 Plus modelinin ülkemizde Kasım ayında satışa çıkması bekleniyor.

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