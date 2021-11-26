iPhone 13 Pro ve Max modeli zamlı fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde doların bir anda artış göstermesinden sonra Apple resmi internet sitesi üzerinden satışlarına ara vermişti. Hatta Twitter’da, iPhone ve Apple etiketleri en popüler aramaları arasında girmişti. Herkes ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Diğer E-Ticaret alışveriş sitelerinde de dolar çıkışından önce iPhone siparişi verenlerinde birçoğunun siparişlerinin iptal edildiğini okumuştuk.

Apple Store tekrardan aktif oldu ve zamlı iPhone modelleri netleşti. En çok iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ne adar olacağı merak ediliyordu.

iPhone 13 Pro modeli zam öncesindeki fiyatı 128 GB olanı 15.999 TL’den satılıyordu. Zam sonrasında 128 GB olan modeli 19.999 TL’den satılmaya başlandı.

iPhone 13 Pro 256 GB olanı 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB olanı 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB olanı ise 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max modeli zam öncesinde 17.999 TL’den satılıyordu. Zam sonrası maalesef 22.999 TL’ye çıktı. Bir anda 5.000 TL zam geldi. Tabi bu fiyata 128 GB olanı alabiliyorsunuz. İsterseniz diğer dahili depolama hafızası olanlara bakalım;

iPhone 13 Pro Max 256 GB olanı 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB olanı 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB olanı ise 28.999 TL