iPhone 13 Pro Max silikon kılıf fiyatları açıklandı

iPhone 13 Pro Max modeli 6.7 inçlik OLED ekrana sahiptir. 458 PPI Piksel yoğunluğunda 120 Hz yenileme hızı olan bir ekran teknolojisi kullanılıyor. Anlayacağınız gibi bu modelin ekranı çok iyi ve bir o kadar da dikkatli kullanmanız gerekiyor.

iPhone 13 Pro Max E-Ticaret sitelerinde 21.999 TL’den satılmaktadır. Bu telefon kılıfsız kullanırken ekran kırılması gibi durum olursa çok büyük miktarlarla karşılaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen iPhone 13 Pro Max silikon kılıf modellerine baktık.

iPhone resmi internet sitesinde iPhone 13 Pro max silikon kılıf modellerinin hepsi 499 TL‘den satılıyor. Peki bu fiyata silikon kılıf neler sunuyor?

İç kısmında mikrofiber kaplama sayesinde telefona daha fazla koruma sağlandığı,

Yerleşik mıknatıslar sayesinde her seferinde çok rahat bir şekilde kılıfı takabildiğiniz,

Son olarak daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunduğu yazmaktadır.

Kablosuz şarj edeceğiniz zaman silikon kılıfı çıkarmadan şarj aygıtına yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Son olarak iPhone resmi internet sitesinde şu yazıyor ” Tüm Apple tasarımı kılıflar gibi bu kılıf da tasarım ve üretim aşamalarında binlerce saat boyunca test ediliyor. Yani harika görünmesinin yanı sıra iPhone’unuzu çizilme ve düşmelere karşı da en iyi şekilde koruyor.”

Daha fazla kılıf modellerine bakmak istiyorsanız iPhone resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.