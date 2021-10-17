iPhone 13 Pro Max için ekran koruyucu ihmal etmeyin

iPhone 13 Pro Max modeli Eylül ayında tanıtıldı. Üstün kamera donanımı ile fotoğraf tutkunları sabırsızlıkla bekliyordu. iPhone 13 Pro Max ülkemizde 21.999 TL fiyattan satılmaya başlandı.

Böyle bir telefon kullanacaksanız mecburen bir ekran koruyucu takmanız gerekmektedir. Eğer iPhone 13 Pro max modelin ekranını kırarsanız ve garanti kapsamı dışında kalırsa 3.199 TL’ye değişmektedir. Hal böyle olunca ekran koruyucu kullanmak çok mantıklı olacaktır.

İnternette iPhone 13 Pro max ekran koruyucu modellerine baktığımızda Temperli olan modeller 49 TL’den başlıyor. Tabi ekran koruyucularda kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyatlar değişmektedir.

iPhone 14 Pro max alınca ben ekran koruyucunun en kalitelisini alırım diyorsanız 179 TL’ye çok sağlam ekran koruyucu modelleri bulunmaktadır. Forum sitelerine baktığımızda Buff markalı ürünlerin çok sağlam olduğu söyleniyor. Bazı testlere sokulduğu yazıyor. Artık tercih size kalmış.

Ekran koruyucular herhangi bir şekilde dokunmatik hassasiyetini değiştirmemektedir. Sürtünme konusunda pürüzsüz olmaktdır. Yani orjinal ekranı kullanıyormuş gibi his alırsınız.