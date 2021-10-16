iPhone 13 Pro Max ekran değişim ve pil değişim ücreti belli oldu

iPhone 13 Pro Max almayı düşünüyorsanız ekranına çok dikkat edin diyoruz. Neden derseniz iPhone 13 Pro Max modelinin ekran değişim ücreti başka bir sıfır akıllı telefon alacak kadar.

Telefon düşürüp ekran kırıldığı zaman bu olay garanti kapsamı dışına girmektedir. Kullanıcı hatası olduğu için mecburen ücreti kendiniz ödemek zorundasınız.

iPhone resmi internet sitesinde iPhone 13 Pro Max modelinin ekran değişim ücretini yazmıştır.

iPhone 13 Pro Max ekran değişim ücreti 3.199 TL

Bu modeli kullanacaksanız güzel bir ekran koruyucu almanız gerekiyor. Özellikle öyle 10 TL’lik ekran koruyucularından değil. Gerçek tamperli bir ekran koruyucu almanız şart.

iPhone 13 Pro Max bataryanızda bir sorun oluştu diyelim. Eğer garanti kapsamında değişirse herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Garanti kapsamı dışında 649 TL’ye batarya değişimi yapılıyor.

Başka yerlerde daha uygun fiyatlarda değiştirme şansınız var. Ama biz önermiyoruz. Sonuç olarak almış olduğunuz telefonun fiyatı 21.999 TL

Diğer modellerin ekran değişim fiyatları şöyle;

iPhone 13 Pro Max 3.199 TL

iPhone 13 Pro 2.749 TL

iPhone 13 2.749 TL

iPhone 13 mini 2.349 TL

iPhone 12 Pro Max 3.199 TL

iPhone 12 Pro 2.749 TL

iPhone 12 2.749 TL

iPhone 12 mini 2.349 TL

iPhone 11 Pro Max 3.199 TL

iPhone 11 Pro 2.749 TL

iPhone 11 1.789 TL

iPhone XS Max 3.199 TL

iPhone XS 2.749 TL

iPhone X 2.749 TL

iPhone XR 1.789 TL

iPhone 8 Plus 1.219 TL

iPhone 8 1.069 TL

iPhone 7 Plus 1.219 TL

iPhone 7 1.069 TL

iPhone 6s Plus 1.219 TL

iPhone 6s 1.069 TL

iPhone 6 Plus 1.069 TL

iPhone 6 939 TL

iPhone SE

iPhone SE (2. nesil) 939 TL

iPhone SE 939 TL

iPhone 5s 939 TL