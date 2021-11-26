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iPhone 13 ile iPhone 13 mini zamlı fiyatlar belli oldu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Kasım 2021
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Geçtimiz günlerde ani dolar fiyatlarının artmasından sonra Apple, iPhone satışlarını bekletmeye almıştı. Daha sonra tekrardan iPhone satışları başladı.

iPhone 13 mini ve iPhone 13 zamlı fiyatları Apple resmi internet sitesinde açıklandı. Kısaca zamlı fiyatlarını eklemek istedik.

iPhone 13 mini 128 GB 13.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB 15.199 TL
iPhone 13 mini 512 GB 17.599 TL

iPhone 13 128 GB 14.999 TL
iPhone 13 256 GB 16.199 TL
iPhone 13 512 GB 18.599 TL

Peki iPhone 13 ile iPhone 13 mini arasındaki farkların neler olduğuna kısaca bakalım. iPhone 13’de 6.1 inçlik ekran bulunuyor. Mini modelinde ise 5.4 inçlik bir ekran yer almaktadır.

iPhone 13’de 3227 mAh’lık batarya, Mini’de ise 2425 mAh’lık batarya bulunuyor. Onun haricinde diğer özellikle aynıdır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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