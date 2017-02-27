İos 8 Klavye Yükleme Nasıl Yapılır ?

İos 8 cihazlarında 3. parti klavye kullanımı mümkündür. 3. parti klavye kullanımı için öncelikle bunun yüklenmesi gerekmektedir.

Peki İos 8 Cihazlarında 3. Parti Klavye Yüklemesi Yaparken Nasıl Bir Yol İzlenecektir?

1- Bunun için Google Play Appstore’dan istenilen klavye indirilmelidir. Bu klavye yüklemelerinin bazıları ücretli bazıları ise ücretsizdir. Bunlardan ücretsiz olanlardan biri tercih edilmelidir.

2- İndirilen klavye uygulamasının telefonun ana menüsünde bir kısayolu oluşacaktır. İşte bu uygulamanın ikonuna tıklanıldığında öncelikle telefonun ”Ayarlar” menüsünden yüklenilen klavyenin eklenmesi istenecektir.

3- Bir önceki adımda belirtildiği üzere öncelikle telefonun ”Ayarlar” menüsüne gidilmeli ve oradan da ”Genel” seçeneği seçilmelidir. Ardından ”Klavye” yazısı tıklanmalı ve oradan da ”Klavyeler” butonu tıklanmalıdır. ”Klavyeler” sekmesi açılınca gelen listeden ”Yeni Klavye Ekle” seçeneği tercih edilmelidir.

4- ”Yeni Klavye Ekle” seçeneği tıklanınca açılan pencerede ”3. Parti Klavyeler” başlığı görülecektir. Bu yazının altında Google Play Appstore’dan indirilen klavyenin adı da olacaktır. İşte indirilmiş olan bu klavye ismine dokunulduğunda söz konusu klavye telefona eklenmiş olacaktır.

5- Bu 3. parti klavyeler ”Tam Erişime Kapalı” dır. Yani telefon kullanıcısı izin vermediği müddetçe bu klavye ile yazılanların klavye geliştirici ile paylaşılması mümkün değildir. İşte tam da bu noktada eğer klavye geliştiricinin sağladığı bazı özelliklerden faydalanılmak isteniyorsa buna izin verilmelidir. Bunun için Ayarlar/Genel/Klavye/Klavyeler talimatını izleyip indirilen klavyeye dokunup eklediğinizde ortaya çıkan ”Tam Erişime İzin Ver” ifadesinin yanındaki kaydırmalı buton açık ayarına getirilir.

Ardından ”…. Klavyelerine Tam Erişim Verilsin mi?” şeklinde bir yazı ile telefon kullanıcısından izin istenilir. Eğer bir sorun olma riskini göze alıyorsanız yani sorumluluğu kabul ediyorsanız buna izin vererek klavye geliştiricisinin sunduğu diğer imkanlardan da faydalanabilirsiniz? Şunu da belirmekte fayda var ki bu izin isteği her zaman bir sorun olacağı anlamına gelmemektedir.

Bu tam erişime izin vermek demek, klavye geliştiricisinin 3. parti klavye ile yazdığınız şeylere erişmesine, onları toplayıp göndermesine izin verdiğiniz anlamına gelmektedir. Bunun yanında izin içeriğinde fotoğraf, konum veya başka bilgilere erişme durumları da varsa, bu izin bunları da kapsayacaktır. Eğer 3. parti klavyeyi etkisizleştirip ardından tekrar etkinleştirirseniz klavye geliştiricisi ağ durumunun kapalı olduğu andaki verilere erişip onları toplayıp gönderebilir.

Tam erişime izin verilmezse 3. parti klavye ile yazılan verilere ulaşılmasına , bunların toplanıp gönderilmesine izin vermemiş olursunuz. Eğer bunlar yapılırsa sözleşmenin ihlali söz konusu olur ki bu durumda sizin bundan dolayı haklarınız doğar.

3. parti klavyeyi tekrardan etkisizleştirmek için yine Ayarlar/Genel/Klavye/Klavyeler talimatları doğrultusunda çıkan ekrandan ” Tam Erişime İzin Ver’ butonu kapalı hale getirilecektir.

6-Tüm bu işlemlerden sonra artık 3. parti klavye kullanılır hale gelecektir. Örneğin mail uygulamalarında bu klavye aracılığıyla yazı yazılabilir. Klavye arası geçişler için klavyenin sol alt kısmındaki yuvarlak dünya şeklindeki simgeye dokunulması gerekmektedir. Bu durumda yazı modundan rakamlara dönüş yapılacaktır. Bunların yanında klavyenin özelleştirilmesi de mümkündür. Mesela dil tercihi ayarlanabilir. Bunun için ise sol alttaki ”123” butonunun yanındaki sekme tıklanarak oradan dil tercihi yapılabilir. Bunun dışında klavyenin boyut ve renginde değişiklikler yapmak da mümkündür.

Ayrıca yeni diller de eklenebilir. Bunun için klavyenin sağ üst köşesindeki ”Ayarlar” simgesi tıklanarak oradan ”Language” seçeneğinden ekli olmayan dillerin seçilmesi gerekir. Buradan Türkçe dili seçilince bu dil indirilince yine klavyenin üst tarafından bu dil seçilerek aktif hale getirilmelidir.

Hangi klavye türünü seçmek ise size kalmış bir şeydir. Zira bu klavyelerin bazıları ücretli iken bazıları ücretsizdir. Mesela Swiftkey ücretsizdir. Bu konuda anlatılan klavye ise Fleksy idir. Fakat bu klavye paralıdır. Ancak diğer klavyelerin yüklenmesi de konuda anlatıldığı gibidir. Bu anlatılan sadece bir örnektir. Ancak sizler de eklemek istediğiniz klavyeyi yüklerken bu adımları izleyerek yükleyebiirsiniz.

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