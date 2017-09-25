İOS 11’den İOS 10’a dönmek

Bir iPhone kullanıcımız İOS 11’den İOS 10’a tekrar nasıl dönebilirim konusunda yardım istemiştir.Teknoscrool olarak iPhone kullanıcısı olmadığımız için internette size en sağlıklı bilgileri iletmek istedik.

İOS 11 şüphesiz birçok kişi tarafından çok beğenildi ve güzel özelliklerinin olduğu söylenmektedir.Fakat yeni bir sürüme geçildiğiniz şarj ve performans sorunları bir önceki sürüme geçiş yaptırmak zorunda bırakabilir.

İOS’dan İOS 11’e nasıl dönülür?

İlk olarak bir bilgisayara ihtiyacınız bulunmaktadır.Bilgisayarınızda yüklü iTunes programı olmak zorundadır.Eğer yüklü değilse bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

iTunes programını indirdikten sonra bu siteyi ziyaret ederek cihazınızı bulun ve cihazınıza uygun olan İOS 10.3.2 dosyasını indirin.Bu işlemlerden sonra iPhone ya da iPad cihazınızı bilgisayarınıza bağlayı ve iTunes programına giriş yapınız.iTunes giriş yaptıktan sonra Ayarlar menüsündeki iPhone/iPad’imi bul seçeneği açıksa bu seçeneği kapatınız.

Not: Bizim size önerimiz İOS 11 yedeğinizi alın.Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız tekrardan geçiş yapmanız kolay olacaktır.

Tamamını yaptıktan sonra İOS cihazlar için DFU moda alınız

Telefonuzda güç tuşu ile home tuşuna 10 saniye süresince basılı tutun ve ardıntan güç tuşundan elinizi çekiniz.Bu işlemden sonra iTunes cihazınızın kurtarma modunda olduğuna yönelik uyarı gelecektir.

Telefonunuz iPhone 7 ve iPhone 7 Plus DFU moda nasıl geçilir?

İlk olarak telefonunuzun kapatın ve iTunes programını açık olduğu esnada cihazınızı kapalıyken bilgisayara bağlayın.Hemen arkasında 3 saniye boyunca güç tuşuna basılı tutun.Güç tuşuna basılı tutarken ses kısma tuşuna da 10 saniye boyunca basılı tutunuz.iTunes’ta cihazınızın kurtarma modunda olduğuna dair uyarı geldiğinde hemen tuşları bırakınız.

Bu şekilde cihazımızı DFU moda almış oluyoruz. iTunes’ta cihazınızın kurtarma modunda olduğuna dair uyarı çıkınca ‘Shift’ tuşuna basılı tutarak ‘Geri Yükle’ seçeneğine basınız.Uyumlu olan iOS 10.3.2 dosyasını seçiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)