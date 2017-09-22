İOS 11’de merak edilen yenilikler

Apple firmasının yakın zamanda kullanıcılarının hizmetine sunacağı yeni güncellemesi İOS 11 hakkında merak ettiğiniz bütün detayları buradan sizlere açıklamak istiyoruz.

Özellikle geçtiğimiz günlerde yeni telefonları ile kullanıcıların karşısına çıkan Apple firmasının son sürüm güncellemesinde gelecek olan detayları buradan sizlere açıklamak istiyoruz. İşte merak ettiğiniz İOS 11 güncellemesi ve tüm detayları.

İOS 11’de ne gibi güncellemeler gelecek?

Son zamanlarda en çok merak edilen yeni telefonlarını kullanıcıların hizmetine sunan Apple firmasının son sürümünde gelecek olan İOS 11 uygulamasının diğer güncellemelere göre daha stabil çalışması bekleniyor. Özellikle alışılagelmişin dışında çok farklı özellikleri sunması beklenen bu güncelleme hakkında detaylı bilgi verelim.

Öncelikle bu güncellemeyi kullanacak olan cihazlar arasında iPhone 5 modeli yer almaktadır. Bu telefonun üstünde bulunan diğer bütün modellerde bu cihazın stabil olarak çalışacağını belirtmek istiyoruz. Bu yüzden bu uygulamayı indirmeden önce telefonunuzun bu uygulamayı destekleyip desteklemediğini ayarlar menüsü içinden kontrol edebilirsiniz.

Uygulamayı yüklemeden önce yapmanız gereken birkaç önemli ipucunu da buradan açıklamak istiyoruz. Öncelikle telefonunuzda bulunan ve uzun zamandır kullanmadığınız uygulamaları silerek telefonun daha seri bir şekilde güncelleme yapmasına izin verebilirsiniz. Çünkü telefonda bulunan gereksiz olan bütün uygulamaların sistemin daha yavaş çalışmasına neden olacaktır.

İOS 11 sürümünün hayata geçmesinden sonra güncelleme yapacak olan kullanıcıların silmesi gereken alan toplam olarak 2 GB olmak zorundadır. Apple firmasının düşük dahili hafızalı modelini kullanan kullanıcıların telefonlarında bulunan resimleri veya videoları bilgisayarlarına yedekleme yapması gerekmektedir. Aksi durumda cihazlarınıza yeni güncellemenin gelmesi mümkün olmayabilir.

Telefonlarınızda bulunan uyumsuz bazı uygulamaları da kaldırarak İOS 11 için yer açabilirsiniz. Burada özellikle yapmanız gereken telefonda bulunan 32 Bit uygulama destekleyen uygulamaların telefondan silinmesi olacaktır. Çünkü İOS 11 işletim sisteminin artık 64 Bit tarafından desteklenecek olması sistem için son derece başarılı olduğunu bizlere gösterecektir.

19 Eylül Salı günü saat 20.00’den sonra aktif olarak Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunulacak olan bu uygulamayı indirmek için telefonunuz güncelleme kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

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