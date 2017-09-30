iOS 11’de Ekran Videosu Kaydetmek

Apple’ın iOS 11 işletim sistemi şu anda beta aşamasındayken, önümüzdeki dönemlerde de resmi olarak indirmeye sunulacak. Farklı özelliklerin yanı sıra yeni arayüzde artık ekran videoları da kaydedebileceğiz.

iOS 11’de nasıl ekran videosu kaydedilir?

Bunun için ilk olarak telefonunuzun Ayarlar > Kontrol Merkezi menüsüne girin ve buradan aşağı doğru inerek, Ekran Kaydı’nın sol tarafında bulunan + ikonuna basın.

Böylece ekran kaydı özelliği kontrol merkezine dahil edilmiş olacak. Daha sonra ana menüden kontrol merkezini yukarı doğru kaydırarak ekran kaydı özelliğine erişebilirsiniz. Video almaya başlamak için üstüne dokunun ve sonra da durdurmak için üstteki mavi çubuğa basın. Artık ekran kaydınız 1600x900p çözünürlükte, 45FPS kare oranı ve MP4 formatında kayıt edilmiş olacak.

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