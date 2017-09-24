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İOS 11 şarj nasıl gidiyor?

tarafından 24 Eylül 2017 Tarihinde eklendi

Apple’ın işletim sistemi İOS, yeni işletim sistemi İOS 11 cihazlara dağıltılmaya başlandı.

Tabi yeni bir sürüme geçildiğinde genellikle büyük sorunlar ile karşılaşılıyor ve daha sonra gelen ara güncellemeler ile ortadan kayboluyor.Yıllardır bu şekilde karşılaşıldığı için artık temkinli yaklaşıyor.

Teknoscrool.com olarak İOS 11 şarj süresi nasıl gideceği konusunda paylaşım sayfası açmak istedik.Bu sayede İOS 11’e geçmeyi düşünler siz ziyaretçilerimizden gelen geri bildirimlere göre hareket edecektir.Yurtdışı kaynaklı haberlere göre İOS 11, İOS 10’a göre daha fazla şarj tükettiği yazmaktadır.

Genellikle ara güncellemeler yapıldıktan sonra şarj sorunu giderilmektedir.Fakat bu ara güncellemelerin ne zaman yada hangi versiyonda giderileceğini belli olmaz.İOS 11 şarj sürelerini bize yazarken gün içinde ne kadar Mobil veri bağlantısı kullandığınız ve ne kadar oyun oynadığınızı 3 aşağı 5 yukarı yazarsanız çok memnun oluruz.

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