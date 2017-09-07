iOS 11: Klavyede Tek Elle Kullanım Modunu Etkinleştirmek

iOS 11 işletim sistemiyle birlikte artık iPhone telefonlarda klavyeyi tek elle kullanmak mümkün oldu.

Bildiğiniz gibi eski Apple telefonları çok daha ufaktı, hatta standart olanı 3.5 inç boyutundaydı. iPhone 4S’ten sonra giderek büyürken, günümüzdeki güncel iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gibi modeller oldukça geniş. Bu tip telefonları da tek elle kullanmak içinse tek elle kullanım moduna geçmeniz gerekiyor.

iOS 11 Klavyede Tek Elle Kullanım Modu

İlk olarak telefonun arayüzünden Ayarlar menüsüne girin, buradan Genel > Klavye yolunu izleyerek Tek Elle Kullanım seçeneğine basın. Karşınıza üç seçenek çıkacak; devre dışı, sol, sağ şeklinde. Devre dışı yaparsanız, seçenek ortadan kalkacaktır. Sol ve sağ ise klavyenin ekranın hangi köşesinde duracağını belirlemeye yarıyor.

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