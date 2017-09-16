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iOS 11: Game Center’ı Kapatmak

tarafından 16 Eylül 2017 Tarihinde eklendi

Apple cihazlarda eskiden beri yer alan Game Center, ilk zamanlarında çok beğeniliyordu ve birçok oyunu, multiplayer olarak oynama fırsatı sunuyordu.

Buna rağmen zaman içinde eski cazibesini kaybetti ve yeni şeyler sunmayarak yerinde saydı. iOS 10 işletim sisteminde ise böyle bir özellik yoktu fakat ile Game Center’ı tamamen kapatmak mümkün.

Game Center nasıl kapatılır?

Bunun için cihazınızdaki Ayarlar menüsüne girin ve aşağı doğru ekranı kaydırarak Game Center seçeneğine dokunun. Buradaki Game Center seçeneğini butonu sola doğru kaydırarak kapatın. Artık oyunları açarken size Game Center uyarısı verilmeyecek.

Kısacası, bundan sonra Game Center ile uğraşmanıza gerek kalmayacak.

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