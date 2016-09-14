İOS 10 şarj süresi nasıl? Azalma var mı

İOS 10’da batarya tüketimi nasıl konusunda sizlere güzel bir sayfa açmak istedik.

Apple bu hafta itibari ile beklenen İOS 10 güncellemesini ülkemize dağıtmaya başladı.1.1 GB’lık bir boyuta sahip olan güncellemeyi yüklemeden önce telefonuzun şarj süresinin en az yüzde 50 üzerinde olmasına dikkat ediniz.

Peki İOS 10 son hali ile telefonlara nasıl bir destek sağladı.Bildiğiniz üzere genellikle akıllı telefonlarda geniş çaplı bir güncelleme geldiğinde genellikle bazı sorunlar çıkııyor.En çok yaşanan sorunlar olarak performans ve şarj süresinin kısalma sorunlarından bir tanesidir.Bir ziyaretçimiz bizden İOS 10 şarj süresi nasıl gittiği konusunda bir konu açmamızı istemiştir.

Teknoscrool.com olarak İOS 10 yükleyen siz değerli ziyaretçilerimizden şarj süresinin nasıl gittiğine dair yorumlar bekliyoruz.Özellikle şarj süresinde azalma mı yoksa artış mı olup olmadığını ve ayrıca telefonuzun modelinide belirtirseniz çok memnun oluruz.

İOS 10 yüklemek isteyenlere ön fikir vermiş olacaksınız.

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