İOS 10 şarj süresi nasıl? Azalma var mı

İOS 10’da batarya tüketimi nasıl konusunda sizlere güzel bir sayfa açmak istedik.
Apple bu hafta itibari ile beklenen İOS 10 güncellemesini ülkemize dağıtmaya başladı.1.1 GB’lık bir boyuta sahip olan güncellemeyi yüklemeden önce telefonuzun şarj süresinin en az yüzde 50 üzerinde olmasına dikkat ediniz.
Peki İOS 10 son hali ile telefonlara nasıl bir destek sağladı.Bildiğiniz üzere genellikle akıllı telefonlarda geniş çaplı bir güncelleme geldiğinde genellikle bazı sorunlar çıkııyor.En çok yaşanan sorunlar olarak performans ve şarj süresinin kısalma sorunlarından bir tanesidir.Bir ziyaretçimiz bizden İOS 10 şarj süresi nasıl gittiği konusunda bir konu açmamızı istemiştir.
Teknoscrool.com olarak İOS 10 yükleyen siz değerli ziyaretçilerimizden şarj süresinin nasıl gittiğine dair yorumlar bekliyoruz.Özellikle şarj süresinde azalma mı yoksa artış mı olup olmadığını ve ayrıca telefonuzun modelinide belirtirseniz çok memnun oluruz.
İOS 10 yüklemek isteyenlere ön fikir vermiş olacaksınız.
sevda aytemir
14 Eylül 2016 at 22:52
Şarj süresinde ciddi bir azalma oldu. Ben biran güncellemeden olmadığını düşündüm ama bir kaç ardaşımda aynı sorunu yaşadı. Telefonum 6s gerçekten şarj süresi çok azaldı kendi kendine şarj yiyor ve bu sorunu nasıl çözümleyebilceğimi bulamadım
Teknoloji
15 Eylül 2016 at 11:18
Sevda hanım yorumunuz için teşekkürler.
Şarj süresinde ne kadarlık bir azalma var.
Remzi
15 Eylül 2016 at 16:00
6s plus kullanıyorum %100 şarjdan çıkardığımda yaklaşık yarım saat kırk beş dakika sonra %99 oluyordu.Şuan aynı şekilde kullandığımda %95 e düştü şarj sorunu ciddi bir problem gibi gözüküyor.
Berkant
15 Eylül 2016 at 20:47
5s kullanıyorum ciddi anlamda azalma var 4G kapalı olduğu halde telefonu kullanmasam bile sanki interneti acik kullanıyormuşum gibi iniyor şarjı cidden çok pişmanım
Atalay
16 Eylül 2016 at 02:53
Tekrar merhaba 6s kullanıyorum, güncellemeden sonra standart kullanımımda akşam eve geldiğimde aşağı yukarı standart diyebileceğim %65 olan batarya durumum şimdi % 50 ye hatta biraz daha aşağı indi diyebilirim.
Burak
16 Eylül 2016 at 04:49
Telefonum 6s ve ciddi bir şarj azalması oldu ve telefon hiç ısınmıyordu ısınmaya başladı.
Mustafa
16 Eylül 2016 at 15:00
6s kullanıyorumsarjım çok çabuk bitmeye başladı.ellerim kırılsaydıda güncellemeyi yapmasaydım:)
Tugberk
16 Eylül 2016 at 15:32
Iphone 6 kullaniyorum telefonumda wifi acik ve uyandigimdan yatana kadar elimde surekli aktif kullaniyorum ios 9.3.5 te gexe sarj edip sabahdan ogleden sonraya kadar kullaniyordum suan ogleden sonraya kalmiyo bitiyor gece de dahil olmak uzre gunde 3 kez sarja takar oldum telefonu..Su gibi azaliyor
Oguz
16 Eylül 2016 at 22:26
5s kullaniyorum eskiden 5:30 6:30 saat giden sarjim suan 4 4:30 saat gidiyor cok pismanim
Ege
17 Eylül 2016 at 00:01
Merhaba bende 6s kullanıyorum ve telefonu günde 1 defa sarj ederken güncellemeden sonra en az 2 defa sarj etmem gerekiyor. Hiç bir şey yapmamama rağmen şarjım çabuk bitmeye başladı
Ege
17 Eylül 2016 at 00:02
Merhaba bende 6s kullanıyorum telefonum güncellemeden sonra çok sarj yemeye başladı. Günde 1 defa sarj ediyordum şimdi en az 2 defa sarja takmam gerekiyor yoksa dayanmıyor.
Alper A
17 Eylül 2016 at 09:31
Oha doğalgaz sayacı elektril sayacı gibi iniyor sarj göstergem bukadarda fark olmamalıydı batarya için çok ilginç gerçekten. Güncelleme hoştır ama benana.
Hakan
17 Eylül 2016 at 09:36
I phone6 kullanıyorum 3 gün oldu güncelleme yaptığım. Tatilde olduğum halde en yoğun iş gününden daha hızlı şarj eksilmesi sözkonusu.
Normalde yoğun bir tempoyla çalışınca akşama kadar kullanabiliyordum. Ama bu haliyle kullana bileceğimi pek sanmıyorum.
Onderak
18 Eylül 2016 at 16:27
Telefonum 6s plus şarjım eskisine göre 2 – 2.30 saat daha az kullanım sunuyor iOS 10 güncelleme ile birlikte.
Emre
18 Eylül 2016 at 17:49
İphone Se kullanıyorum şarj miktarında ayrıntılara girmeden gözle görülür bir düşüş var %30-40 civarlarında diyebilirim
Yiğit YILMAZ
19 Eylül 2016 at 22:18
Iphone SE kullanıyorum telefonum 1 aylık hiç sarj sıkıntısı çekmiyordum ta ki son güncellemeye kadar, acilen sorun giderilmeli. Teşekkürler.
Yasemin
20 Eylül 2016 at 14:01
Selamlar, genellikle ios 10 u hiç beğenmediğimi belirtmek isterim ve ios 10 yüklemeden önce şarjım gayet iyiydi fakat yükledikten sonra sürekli düşmeye başladı 2g 3g 4.5g fark etmiyor yükseldikçe sadece daha hızlı düşüyor şarjı hiç kullanmadan normalde sahaba kadar ekran kapalı wifi bağlı şekilde bırakıyordum sabah %1 belki düşüyordu şimdi %11 düşüyoor ve bende kaldırıp tekrar ios 9 a döndüm. Keşke ios 7-6 ya dönebilsek ama tavsiyem imzalar kapanmadan ios 9 a dönüş yapsın herkes belki ilerde stabil olursa yükleriz..
Ygns
10 Ekim 2016 at 11:27
İphone 6s kullanıyorum %100 den %50 ye inmesi yarım saat. Yaptığım tek aktivite müzik dinlemek, üstelik ekran parlaklığı kısıkken. Pişmanlıktır.
Halit
13 Ekim 2016 at 22:20
iPhone 6s kullanıyorum pek aktif kullanıcı değilim. 62-64 saat giden batarya 30-40 dk lara düştü. Durum çok kötü
Halit
13 Ekim 2016 at 22:21
30-40 saat olacak
Aziz
16 Ekim 2016 at 21:14
Bende 5s kullanıyorum çok şarj yemeye başladı pişmanım yükledigime
merve
17 Ekim 2016 at 21:02
Se kullanıyorum 5 aylık telefon sarj da ciddi problem var insani çileden çıkartan cinsinden ilk kez almaz olsaydım dedim düzeltme olmalı böyle olmaz. Bu ssefer şarjı düzelten bir güncelleme yapın cidden sinir oldum.
ahmet
22 Ekim 2016 at 00:18
5c kullanıyorum 2 günü geçen şarj 10 saate düştü bu kadar mı emer pili ya delircem
Mimarc
7 Kasım 2016 at 10:46
İphone se kullanıyorum %30-%40 şarj sürem azaldı.. ios 10 güncellemesinden sonra cok can sıkıcı bi durum acaba yeni güncelleme ile bu problemi düzeltecekler mi?
Can tibuk
8 Kasım 2016 at 13:37
Merhaba,6s plus kullaniyorum,senelerdir iphonun tum modellerini kullandim ven taki ios10 cikana kadar cok memnun oldugum model 6s plus du,simdi ise hc memnun degilim nerdeyse gunde 2 kez sarj etmeye basladim,video,kamera ,goruntulu gorusmekerde cok cabuk sarji bitirmeye basladi,2 dk lik goruntulu gorusmemde %20 gibi dusus oluyor,en fazla 1 dk lik video izliyom %7-10 arasi dusus oluyor,kisacasi cok berbat durum suanekran kilidi bile %15 e yakun sarj yiyor
Serkan
12 Kasım 2016 at 09:50
İphone 6S plus ta güncelleme yaptım sarjı aşırı derecede çabuk bitmeye başladı 1 günü tam bitiremedi bende cihazdan oldugunu düşünmeye başlayarak iphone 7 aldım ama aynı sorun var sarj süresi berbat eger soru düzelmezse ios 10 apple in Çöküşüdür
Mert
2 Aralık 2016 at 12:13
İphone se kullanıyorum ios 10 başlarda iyi gibiydi şimdi deli gibi yiyo şarjı bi video izliyorum 2 dakikalık hemen %de 1-2 şarj düşüyo gece %de 100 şarjda bırakıp sabah kalktığımda halâ %de 100 olan şarj artık sabah %de 96-97lere düşüyor bide uçak modu ve güç tasarrufu açık olmasına rağmen.
Murat
2 Ocak 2017 at 13:27
Iphone 6 kullanıyorum. Güncellemeden önce şarjı harikaydı. Güncelledikten sonra telefon kafayı yedi. Şarjı bir anda bitiyor. Bazen kapanıyor. Şarj bitti diye şarja takıyorum 5 dakika sonra %50 oluyor. Buna benzer şeyler. Eskiye nasıl dönebilirim. Yardımcı olun lütfen…