İOS 10 kasma ve geç şarj olma sorunları

İOS 10 nasıl? İOS 10 yüklenir mi?

İOS 10 resmi olarak yayınlandıktan sonra Beta sürümü geliştiriciler için yayınlanmıştı.İOS 10 sürümü sonbahar’da telefonlara indirebilecek.Tabi şu anda internette İOS 10 sürümünü indirelerin sayısı artmaya başladı.İOS 10 yükleyenlerden yavaş yavaş sorunlar gelmeye başladı.Özellikle iPhone 5 sahipleri telefonlarının çok kastığını belirtmektedir.Bazı kullanıcılarise telefon modellerini yazmamışlar fakat telefonlarının çok geç şarj olduğunu yazmaktadırlar.İOS 10 beta sürümünü iPhone 6S Plus modelinde deneyenlerden ise herhangi bir memnuniyetsizlik mesajları olmadığını görmekteyiz.

Şu an beta sürümü olduğu için İOS’ta bu tür sorunların olması çok normal olarak bakılmaktadır.Zaten beta olarak sadece geliştiricilere yüklenen İOS 10 zaman içerisinde yaşanan sıkıntılardan sonra sorunsuz olarak sürümü indirebilecektir.

Teknoscrool.com olarak İOS 10 donma ve şarj olma süresinde uzama gibi problemleri olan ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.

(4 votes, average: 3,00 out of 5)

votes, average:out of 5)