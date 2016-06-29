İOS 10 kasma ve geç şarj olma sorunları

İOS 10 nasıl? İOS 10 yüklenir mi?
İOS 10 resmi olarak yayınlandıktan sonra Beta sürümü geliştiriciler için yayınlanmıştı.İOS 10 sürümü sonbahar’da telefonlara indirebilecek.Tabi şu anda internette İOS 10 sürümünü indirelerin sayısı artmaya başladı.İOS 10 yükleyenlerden yavaş yavaş sorunlar gelmeye başladı.Özellikle iPhone 5 sahipleri telefonlarının çok kastığını belirtmektedir.Bazı kullanıcılarise telefon modellerini yazmamışlar fakat telefonlarının çok geç şarj olduğunu yazmaktadırlar.İOS 10 beta sürümünü iPhone 6S Plus modelinde deneyenlerden ise herhangi bir memnuniyetsizlik mesajları olmadığını görmekteyiz.
Şu an beta sürümü olduğu için İOS’ta bu tür sorunların olması çok normal olarak bakılmaktadır.Zaten beta olarak sadece geliştiricilere yüklenen İOS 10 zaman içerisinde yaşanan sıkıntılardan sonra sorunsuz olarak sürümü indirebilecektir.
Teknoscrool.com olarak İOS 10 donma ve şarj olma süresinde uzama gibi problemleri olan ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.
Levent Ceylan
30 Haziran 2016 at 00:21
iPhone 6s Plus 64 gb var ama telefon korkunç kasıyor ve
Bazı proğramlar hiç çalışmıyor ,örneğin İBB trafik ,. Kasma sorunu ve kilit ekranı kaydırma olmaması hariç çok güzel, jailbreak i aratmayacak kanısındayım
Özgür
30 Temmuz 2016 at 22:47
6s 64gb kullanıyorum. ios 10 yükleyene kadar tek bir sorunla karşılaşmamıştım. Hayranlık uyandıran şaşırtıcı derecede iyiydi. ios 10 beta yüklememle birlkte telefon resmen kalitesini yitirdi. Yükleyeli yaklaşık 1 ay oldu. Gün içerisinde çok kez kendi kendine reset atıyo. Programların çoğundan atıyor, birçoğunu da çalıştırmıyor. Kilit ekranını açmak için home tuşuna basmamız gerekiyo. Yandaki kilit tuşu resmen işlevsiz bırakılmış. Ben home tuşunu kullanmamak için assasive touch kullanan adamım. Fazladan basmayım bozulmasın mantığındayım. Şimdi fazladan basmadıklarımı da bastırtıyolar sağolsunlar. Eylülü iple çekiyorum. Orjinal sürüm yayınlandığında inşallah düzelir. Çünkü eskiye döndürmekte mümkün değil
Elif
11 Ağustos 2016 at 07:22
Merhaba, benim karşılaştığım tek sorun şarjı çok çabuk tüketmesi. 7 dakika içinde %7 şarj yiyor. Bir günde 3 defa şarja takmak zorunda kalıyorum. iOS 9.3.3 te özellikle telefonu açarken çok kasıyordu, pin kodu girerken sıkıntı yaşıyordum şimdi o ortadan kalktı. Herşey süper fakat böyle giderse 9.3.3 E dönmek gerekecek.
Atalay
14 Eylül 2016 at 04:19
Bugün itibarıyla iOS 10 yükledim evet bazı eksikler giderilmiş fakat aşırı batarya tüketimi söz konusu, özellikle de oyunlarda ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırdığınızda görüntüde donmalar gözükmekte grafikle ilgili hatalar mevcut..
Atalay
14 Eylül 2016 at 04:36
Söylemeyi unutmuşum bu arada cihazım iPhone 6s
Adem
14 Eylül 2016 at 13:28
iPhone 6s cihazım yüze 97 ye takılmış durumda ilerlemiyor 30 dk oldu dün yükledim gece 2 de şarjdan çıkardım sabah yüzde 30 du yazılımdan kaynaklandığına inanıyorum
Macit
15 Eylül 2016 at 13:30
İphone 6 kullanıyorum ios 10 u yükledikten sonra pil çok hızlı tükenmeye başladı telefon cebimdeylken bile pil yiyor keşke hiç yüklemeseydim diyorum umarım düzeltirler
Serkan Polat
16 Eylül 2016 at 02:05
Çıldırıcam SMS atamıyorum kasıp atıyor giremiyorum telefona verdiğim paraya yanıyorum
Buse
16 Eylül 2016 at 12:58
Cihazım İphone 6s ve çok fazla şarj yiyor ayrıca imessage özelliği çok kasıyor
Gökhan
16 Eylül 2016 at 23:02
Telefonum 6 çok kasılma var donma var ne yapabilirim
Furkan
18 Eylül 2016 at 14:57
6S var bende 9.3.5 e göre ios 10 un şarjı daha çabuk bitiyor.Neden ?
jpt
18 Eylül 2016 at 15:39
6s şarj inanilmaz hızlı bitiyor. dengesiz şarj süreleri var. pil 30 da iken kapanıyor. çılgın gibi pil harcıyor
Önder Topal
19 Eylül 2016 at 19:08
İphone 5s 16 gb kullanıcısıyım. Absürd hatalar yok denecek kadar az. Tek sorun çok yavaş şarj oluyor. Bu sorun duzeltilip biraz daha optimizasyon iyilesirmesi yapılırsa tadından yenmez.
Kaan
22 Eylül 2016 at 00:24
6S cihazım kamera zaman zaman donuyor ve açılmıyor, oyun oynarken ana menüye dönüşte ekran arka planlarıyla beraber karışıyor yatay dikey ters şekillere bürünüyor, telefon çaldığında arama sesi karıştırıyor
Eyüp
22 Eylül 2016 at 22:03
Oyundan çıkınca arka plan yatak oluyor yavaş şarj ediyor 3 bazen atıyor arka planları kapatıyor eskisi gibi sürekli tutmuyor ve bunu 6s te yapıyo yazık lütfen düzeltilsin yoksa yani soğudum telefondan
Alper verim
23 Eylül 2016 at 02:51
6s plus kullanıyorum. 3 dakika içersindd haber okuduğum zaman sarjım bianda %14 azaldı .Başarılı bulmadım.Yarın eski sürüme geri geçeceğim
Halil
25 Eylül 2016 at 23:42
Cihazım iPhone 6 64 gb ilk olarak iOS 10 beta sürümünü yükledim 3 iken yüklemiştim beta 5 kadar yükseldi ilk başlarda hoşuma gidiyordu ilk 6 7 saat tabi sonra farkettim inanılmaz derecede şarj gidiyor anlam veremiyorum şuan iOS 10.1 yükledim beta değil iPhone 7 ile gelen sürüm bu daha bi berbat telefonda aşırı bi kasma Yok sadece kilit ekranında mesajlara cevap verince kasıyor görüntüle dedikten sonra en az 1 dk yakın bekliyorum ne zaman gelicek diye mesaj gelmiyor sadece klavye bazen oda gelmiyor bunlar geçelim şarj meselesi %40 iken uçak moduna alıp parlaklığı sona getirip yatıyorum saat 4 te 8 buçukta uyanıyorum bi bakıyorum kapanmış bazen %19 iken kapanıyor açıyorum 2 dk sonra tekrar kapanıyor kısacası bu..
Ahmet
26 Eylül 2016 at 11:26
Telefonum 5s daha yeni aldım ve ios10 güncellemesi gelince geçmek istedim.Fakat telefon korkunç derecede kasıyor çözün artık
Alperen
2 Ekim 2016 at 21:37
5s kullanıcısıyım yüklediğime pişman oldum yaa kız arkdsmla konusuyodum sms ten şimdi yükledim ios 10 u sms e giremiyorum bile atıyor çok fena kasıyor rehbere girim diyorum orayada girmiyor çok iğrenç olmuş şarjımıda dakikada yüzde 1 indiriyor ne zaman düzelecek ya bu
deniz
4 Ekim 2016 at 16:47
ipadair1 çok kasıyor ve yavaş sarj oluyor bazen atasım geliyo
Hayati
5 Ekim 2016 at 22:59
Telefonum 6s resmen bi programa girmek için 10 saniye bekliyorum bi sayfayı açana kadar çıldırıyorum ios 10 hiç başarılı deil bence çok kısa bir süre içinde düzeltirler umarım?
Özkan
17 Ekim 2016 at 13:28
6s kullanıyorum güncelleme yaptıktan sonra telefonumda kamera gec acılıyor uygulama ekranı acayip kasıyor kilit ekranında bası kasmalar var iyilestirme yapılması gerekiyor acilen
Ahmet
18 Ekim 2016 at 02:20
İPhone 5s 16 gb kullanıcısıyım iOS 10 güncelledim Facebook seram gibi uygulamalarda yukarı aşağı kaldırdıkça takılıyor bazen ayarlara girdiğimdede oluyor lütfen Yen’i bir sürüm gelsin çözüm bulun
celil
1 Aralık 2016 at 00:06
iphone 6plus telefonum var 10.1.1 guncelledıkten sonra telefonum kasmaya basladı kullanallaz halde yardımınızı ıstıyorum
rdvan
29 Ocak 2017 at 15:33
hiç begenmedim ios 10 u herşey karışık hiç güzel degil iphone 6 da ses yok o kilit sesi zaten berbat ötesi birşey ios 9 a geri dönmeliyiz bir an önce