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İOS 10.3 şarj sorunu var mı? İOS 10.3 sorunları

tarafından 29 Mart 2017 Tarihinde eklendi

İOS 10.3 sürümü yayınlandı.Son sürüm ile telefon içeriği baştan aşağı değişti diyebiliriz.

ios 10.3

İOS 10.3 ile uygulamalar açılıp kapanırken görünen uygulama ön izlemeleri bir küçültülmüş olarak göze çarpmaktadır.Ön izlemelerinin kenarlarıda yuvarlak olduğu gözükmektedir.Diğer dikkat çeken özellikler arasında Ayarlar uygulamasının en üsttünde Apple kimliği profil seçeneği gözükmektedir.Oturum açtığınızda tüm cihazlarda bilgileriniz gözükmektedir.

Uyumsuz uygulamaları artık görebileceksiniz

Apple’ın İOS 10.3 sürümü ile artık uzun süredir güncellenmeyen uygulamaları listelemektedir.Böylenece cihazınızı yavaşlatan yada çakışma yapabilecek uygulamaları kolayca tespit edip silebilirsiniz.

İOS 10.3 güncellemesine geçmeden önce mutluka cihazınızın yedeğini almayı unutmayınız.Ayrıca sürüme geçiş yapmadan önce şarj konusuna dikkat ediniz.En az yüzde 50 şarj oranınız olmasında fayda bulunmaktadır.

İOS 10.3 sürümüne geçip yaşanan sorunlar hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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1 Comment

  1. aslhn

    1 Nisan 2017 at 13:23

    Şarj problemi var. Şarj 40lardayken aniden kapanıyor ve prize takınca açılıp kaldığı yerden dolmaya devam ediyor. Problemi çözmemişler hala.

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