Home tuşu yok: iPhone X ekran görüntüsü alma

iPhone X ekran görüntüsü nasıl alabilirim konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız size göredir.

iPhone X resmi olarak tanıtıldıktan sonra hem tasarımı hem teknik özellikleri ile büyük beğeni topladı.iPhone X modelinde kalkan home tuşundan sonra kullanıcılar iPhone X ekran görüntüsü nasıl alınır konusunu merak etmektedir.

Çerçevesiz tasarımı ile beğenilen iPhone X, alışılagelmiş home butonuna sahip değildir.Bugüne kadar iPhone cihazlarında ekran resmini çekmek için home tuşu ile güç tuşuna basılı tutmak yeterli kalıyordu.Peki iPhone X’de nasıl olacak?

iPhone X ekran görüntüsü almak için güç tuşu ile ses açma tuşuna aynı anda bastığınızda 1-2 saniye sonra deklanşör sesi gelecektir.Bu sesten sonra ekran görüntüsünü almış olacaktır.

Genellikle akıllı telefonlarda ekran resmini almak için bu yöntem kullanılmaktadır.Diğer markalarda ses kısma ile güç tuşu kombinasyonuda yapılmaktadır.Sonuç olarak baktığımızda 2 farklı yöntemi denediğinizde rahatlıkla Screen Shot alabilirsiniz.

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