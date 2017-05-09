Fitbit ve Apple Watch: Hangisi daha iyi?

Akıllı saat arıyor fakat Fitbit ile Apple Watch arasında karar veremiyor musunuz? Her iki cihazı da fitness takibi, kalp ritim monitörü, tasarım, fiyat, uygulamalar ve batarya ömrü konusunda kıyasladık ve size sunduk. Öyleyse Fitbit mi, Apple Watch mu iyi?

Fitness & aktivite takibi

Spor aktivitelerini takip etmek için illa spor delisi veya profesyonel koşucu olmanıza gerek yok. Günün her alanında kullanabileceğiniz bu özelliğin, sağlığa da faydası büyük. Hem Apple Watch, hem de Fitbit bu konuda gerçekten muazzamlar.

İki cihaz da size ne kadar adım attığınızı, ne kadar mesafe kat ettiğinizi, kaç kalori yaktığınızı söylüyorlar. Ayrıca gün boyunca ne kadar dakika aktif kaldığınızı da gösterirken, kıyaslama yapacak olursak ilk seri Apple Watch, Fitbit’e göre daha kötü. Bunun sebebi ise GPS eksikliği çekmesi fakat ikinci nesil Apple Watch akıllı saatler, kesinlikle Fitbit’le yarışacak seviyede.

Kalp atışı monitörü

Hem Apple Watch, hem de Fitbit Charge 2 kalbinizi, kan seviyesini ve basınç değişimlerini düzenli olarak takip ediyor, sizi bilgilendiriyor. Kan seviyesi değişimleri ise cilde yansıtılan yeşil LED ışıklar sayesinde öğreniliyor.

Fitbit Charge 2, Surge ve Blaze modelleri kalbinizi 7 gün 24 saat izliyor ve her saniye duruma bakıyorlar. Diğer yanda Apple Watch daha nadir olarak, gün boyu her 10 dakikada kalp atışlarınızı kontrol ediyor. Ayrıca yapılan testlerde, Apple Watch ile sadece kalp izleme monitörü olarak çalışan cihazlar arasında bir fark bulunamadı.

Kalori hesaplaması

Aslında her iki uygulama da kalori hesabı konusunda başarılı sonuçlar verse de, bazı Apple kullanıcıları Apple Watch’un kalori hesabında tam isabet sağlayamadığını dile getirdiler. Fitbit bu konuda biraz daha iyi dururken, hesaplamaya gece başlıyor ve yatarken harcanan kalorileri de hesap ediyor.

Tasarım

Apple Watch’un pek çok kombinasyonu ve boyutu mevcutken, oldukça lüks modelleri de var. Fitbit ise bu konuda daha minimal bir tasarım ve basit ekranlarla geliyor. Şıklık için Apple Watch tercih edilirken, Fitbit ise minimalist ve daha sportif tarz sevenlerin ilgisini çekiyor.

Batarya

Apple Watch çok daha fazla amaçla kullanıldığı için bataryası standart kullanımda daha hızlı tükeniyor. Güç tasarrufu modu da yer alırken, Fitbit ise uzun süren bataryasıyla dikkat çekiyor. Fitbit saatleri 5 güne kadar aralıksız kullanmak mümkün.

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