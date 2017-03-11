Apple TV’de İtunes Filmlerinde Video Çözünürlüğünü Nasıl Ayarlayabilirim?

Apple firması günden güne birçok harika hizmetlere imza atmaktadır. Bu harika hizmetlerinden biri de hiç kuşkusuz ki Apple Tv adını alan harika bir hizmet türüdür.

Dilerseniz bu harika uygulama hakkında kullanıcılar tarafından çokça merak edilen ayrıntılardan olan apple tv’de itunes filmlerinde cideo çözünürlüğünü nasıl ayarlayabilirim ayrıntısı hakkında hemen bilgiler sunalım. Fakat bilmeyenler açısından ilk olarak apple tv uygulamasının genel tanımlaması hakkında bilgiler sunalım.

Apple Tv Nedir? Apple tv; Herhangi bir televizyon olmayıp sadece televizyona bağlanan küçük bir aygıttır. Bu harika sistem sayesinde kullanıcılar tercih ettikleri itunes filmlerini sorunsuz bir şekilde televizyona aktarabilmekte ve sevdikleri filmleri televizyondan izleyebilmektedirler. Bu harika uygulamayı birçok kullanıcılar tercih etmektedirler. Bu Harika Uygulama Ne İşe Yarar? Bu harika uygulama sayesinde cihazlarımızda yer alan görüntü, müzik ve videolarımızı televizyona kolayca aktarabilmekteyiz.

İnternet radyolarına da yine televizyon üzerinden kolayca bağlanabilmekteyiz.

Bununla birlikte dilersek filmlerimizi kiralayabilir veya satın alabiliriz. Apple Tv’de İtunes Filmlerinde Video Çözünürlüğü Ayarlamak İçin Yapmamız Gerekenler İse Şunlardır; İlk olarak cihazımızın ayarlar kısmına giriş yapmaktayız.

Burada yer alan uygulamalar seçeneğine giriş yaparak video çözünürlüğü seçeneğini seçmekteyiz.

Hemen akabinde seçenekler kısmından standart çözünürlük kısmını seçerek kaliteli bir şekilde dizi veya filmlerimizi izlemeye başlamaktayız. Yukarıda da görüldüğü üzere Apple tv’de itunes filmlerinde video çözünürlüğünün ayarlamasının yapılabilmesi sadece birkaç basit adımlar sayesinde kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Ancak yukarıdaki basit uygulamaları tatbik etme konusunda herhangi bir zorluk çekerseniz konu hakkında yeterli bilgisi bulunan başka bir kullanıcıdan destek talep edebilirsiniz. Bu ayrıntı hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra Apple tv’de itunes filmlerinde video çözünürlüğü nasıl ayarlanır hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız.

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