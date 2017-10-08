Apple Kimliği parolasını unuttum! Nasıl sıfırlanır

Mehmet isimli bir ziyaretçimiz e-mail ile Apple kimliğini unuttuğunu ve tekrar nasıl sıfırlayabileceği konusunda destek maili göndermiştir.

Teknoscrool.com olarak iPhone kullanıcısı olmadığımız için mecburen Apple’ın resmi internet sayfasında bulunan açıklamayı sizlere iletmek istedik.

Apple resmi internet sayfasında açıklamalara baktığımızda parolanızı 3 şekilde sıfırlayabiliyorsunuz.

İlk olarak yapmanız gereken buraya tıklayıp Apple kimliğim sayfasına giderek sayfanın en aşağısında bulunan Apple Kimliğinizi veya parolanızı mı unuttunuz? sekmesine basınız.

Apple Kimliğinizi girdikten sonra parolanızı üç şekilde sıfırlayabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Güvenlik sorularını yanıtlayarak parolanızı sıfırlayabilirsiniz.Tabi güvenlik sorularınızın yanıtlarını biliyorsanız aşağıdaki adımları kullanın.

E-postayla kimlik doğrulama yöntemini kullanın. Parolanızı sıfırlamak için kullanabileceğiniz bir e-posta size gelecek ve doğrulama yaparak parolanızı sıfırlayabilirsiniz.En rahat olan seçeneğin bu olduğunu hatırlatalım.

Son işlem oldukça uğraştırıcı olduğu için genellikle yukarıdaki işlemler tercih ediliyor.İki aşamalı kimlik doğrulama yöntemini kullanın. İki aşamalı doğrulama ayarladıysanız parolanızı sıfırlamak için bunu kullanabilirsiniz. Sadece kurtarma anahtarınıza ve güvenilen bir aygıta ihtiyacınız olacaktır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra Apple sizden şifrenizi değiştirmenizi isteyecektir.Daha sonra parolanızı değiştirip gerekirse mail adresinizide değiştirebilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)