Apple iPhone’da Appstore Touch ID kurulumu nasıl olur?

Günümüzün telefon piyasasının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Apple yeni sürümler ve yeni güvenlik önemleri ile ortaya yenilikçi ve daha kişisel hizmetler çıkarmakta.

iPhone ya da iPad içeriğinde güvelik kilidi olarak touch ID parola seçimini yeni ürettiği telefonlara eklemiş bulunmakta. Bu sayede pin kodu ya da ekran deseni gibi güvenliği sorgulanabilecek ya da kolay çözülebilecek şifrelerin yerine daha güvenlikli bu yöntem aldı.

Nedir Touch ID?

Bu güvenlik yöntemi tek hamlede cihazın açılmasını sağlar. Bunu parmak izi ile destekler. Böylelikle cihaza farklı kişilerin habersiz ulaşması engellenir. Bunun yanında uygulama indirmeleri de bu güvenlik sistemine bağlanarak denetim altına alınır.

Touch ID nasıl kurulur?

Cihazın ekran kilidi ana ekran düğmesine iki kere basıldıktan sonra açılır. Ayarlar menüsüne girilerek sol tarafta ki ana başlıklardan Touch ID ve parola seçeneği seçilir. Parmak izi ekle diyerek istenilen kişilerin ya da farklı parmakların izleri tanımlatılır. Cihaz bu tanıtma işleminde kendi adına en iyi hizmeti verebilmek için yönlendirme yapar. Ardından cihaz touch ID kaydını oluşturmuş duruma gelir. Ayrıca bunu parola ile destekler ve belirlenen bir parola ile cihazın Touch ID kısmı kullanılamaz durumda iken parola ile giriş yapmanızı sağlar. Cihaz açılıp kapandığı zaman da Touch ID etkin konuma gelmesi için bu parolayı onaylatmak ister.

Touch ID nerelerde kullanılır?

Bu güvenlik seçimini ister tekrar baştan girerek ister ardından ayarlamalar ile yapılabilir. Cihazın ayarlar menüsüne giriş yapıldıktan sonra tekrar Touch ID ve parola seçeneği işaretlenir. Çıkan ekranda seçim olarak iTunes ve App Store, ekran kilidini açma seçenekleri bulunur. Bunların sağ kısmında bulunan ikonu yeşile döndürülür. Bununla beraber cihazın güvenliği arttırılır ve App Store uygulama indirmeleri belirlenen Touch ID ve Parola onayları olmadan yükleme yapmaz. Böylelikle cihazın güvenliği tamamen belirlenen kişi ya da kişilerce sağlanır.

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