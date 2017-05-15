Apple AR gözlükleri çıkış tarihi ve özellikleri

Kusursuz akıllı telefon iPhone, yeni bir bilgisayar alternatifi iPad tabletler, her şeyi kolaylaştıran sesli asistan Siri derken Apple şimdi de AR (Augmented Reality – Artırılmış gerçeklik) teknolojili gözlükler yapmaya karar verdi.

Bir süredir Apple AR gözlükler gündemde fakat hakkında ne biliyoruz?

Apple AR Gözlükler Hakkında

Nedir? Apple’ın yeni giyilebilir, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanan gözlükleri.

Ne zaman çıkacak? Net bir tarih yok fakat bu yılın yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

Ne kadara satılacak? Söylentiler, gözlüğün fiyatının 500 Dolar civarı olacağını gösteriyor.

AR – Artırılmış gerçeklik nedir?

Sanal gerçeklik yani Virtual Reality (VR) konseptine alışıksınız, değil mi? Kafanıza bir başlık geçiriyorsunuz, interaktif bir oyun ya da yazılıma girerek 360 dereceli hareketler yapıp sanal bir dünyada yerinizi alıyorsunuz.

Artırılmış gerçeklik ise bu teknolojiye benziyor fakat arada önemli bir fark var. AR teknolojisi size doğrudan bir dünya açmıyor, onun yerine ekranlar veya transparan lensler yardımıyla çalışıyor ve gerçek dünyayla sanal nesneleri bir arada sunuyor. Buna en yakın örnek olarak Snapchat’in stickerlarını ya da Pokemon Go’da Pikachu’nun gerçek bir dünya üstünde gibi gözükmesini verebiliriz. Yani hem gerçekliği, hem de sanal dünyayı akıllı cihazlarınızda bir arada görüyorsunuz.

Apple’ın yeni iPhone 8 modelinin artırılmış gerçeklik konusuna epey önem vereceği söylenirken, bu giyilebilir AR cihazlar aynı zamanda firmanın rakiplerinde de var. Snapchat’in Snap Spectacles’ı, Microsoft’un HoloLens’i ve tabii ki Google’ın Google Glass teknolojisi buna en iyi örnekler.

Apple neden AR gözlük yapıyor?

Buna kapitalizm haricinde başka bir yanıt vermek mümkün değil. Apple son zamanlarda yeni bir ürün kategorisi arayışındaydı ve rakipleriyle arayı açmamak için de AR gözlüklerde karar kaldı. Ayrıca Microsoft HoloLens daha çok iş çevrelerinde kullanılırken, Google Glass de pek başarılı olamadı. Dolayısıyla Apple bu boşluktan faydalanmak istiyor.

Ayrıca bu Tim Cook’un kendini kanıtlaması ve Steve Jobs’un gölgesinden kurtulup yeni bir ürün yaratması için de fırsat olarak görülüyor. Apple şu anda 1000 tane mühendisle İsrail’de AR projesini geliştirirken, nasıl bir teknoloji kullanacağı hakkında ise net bilgimiz yok.

Apple AR fiyatı

Yanıtlaması zor bir soru çünkü henüz gözlüğün teknik ayrıntıları belli değil. Fakat diğer yanda oldukça basit bir ürün olan Snap Spectacles var ve bu cihazlar 130 Dolar’a satılıyor. Dolayısıyla Apple’ın AR gözlükleri daha nitelikli ve aynı zamanda daha pahalı olacaktır.

Microsoft HoloLens ise 3000 dolara satılıyor fakat Apple, onun aksine daha çok pazara hitap eden bir ürün yapacağı için fiyat ucuz olmak zorunda. Şimdilik ortada olan tahminler ise 500-1000 dolar arasında değişiyor.

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