App Store para iadesi alma

İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonların uygulama ve oyun indirdikleri bölüm olan App Store’da yanlışlıkla satın alınan öğeler için para iadesi sistemini devreye sokmuştu.

Kullanıcılar yanlışlıkla ve kullanıp beğenmedikleri yada sorunlu çalışan uygulamalar için açıklamalarını belirterek ödemelerini geri alabilmektedir.

Apple’ın bu sistemi devreye alması ile aslında birçok kişi rahat etti.En çok şikayet konuları arasında çocukların ailelerinden izinsiz olarak yada yanlışlıkla satın aldıkları oyun ve uygulamaların paraları iade edilmesi çok takdir kazandı.

İlk olarak yapmanız gereken işlem Buraya tıklayarak “Apple Sorun Bildir” sayfanısını açmak olacaktır.

Daha sonra Apple Sorun Bildir sayfasına uygulamayı yada oyunu aldığınız hangi Apple Kimliğiniz ile satın aldıysanız o bilgiler ile giriş yapınız.

3.adımda ise giriş yaptığınızda Apple Kimliğiniz ile son 60 gün içinde satın alınmış olan uygulama,oyun,film,müzik veya kitaplar liste halinde görünecektir.

4.adımda Para iadesi almak istediğiniz uygulama yada diğer içeriklerin bölümünde yer alan “Sorun Bildir” bölümüne tıklayınız.

5.adımda ise sorun bildire tıkladığınız zaman karşınıza çıkan” sorun seç” sekmelerinden size uygun olan seçeneği bulup işaretleyiniz.

6. adımda seçtiğiniz sorundan sonra “ Bu sornu açıklayın” bölümüne İngilizce açıklama yazmak zorundasınız.Aslında kullanıcıların en çok zorlandıkları kısım burası olmaktadır.İngilizce bilmeyen kişiler ne yazacaklarını bilmedikleri için işlemlerinden vazgeçebiliyorlar.

Genel olarak ne yazacağım konusunda internette çok tercih edilen yazı ise “I didn’t want to buy this application. I want refund” yazısıdır.Yani kısacası ben bu uygulamayı almak istemiyordum.Ödemesini geri istiyorum’dur.

7. ve son adımda ise Apple bu açıklamayı dikkate alıyor.Uygulamanın ücretini genellikle aldığınız kredi kartına 10 gün içerisinde iade etmektedir.Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulama yada oyun v.s. diğer ürünlerinizin güncellemelerini alamıyacağınızı ve indiremiyeceğinizi hatırlatmak isteriz.

