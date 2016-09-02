ZenFone 2 Marshmallow güncelleme sonrası sorunlar var mı?

ZenFone 2 marshmallow nasıl?

Akıllı telefonlar arasında en çok tercih edilen işletim sistemi olarak Android gösterilmektedir.Android’in son sürümü olan 6.0 Marshmallow güncellemesi ZenFone 2 (ZE551ML) modeli için geldi.ZenFone 2 modeli Android Lollipop modeli ile yüklü gelmişti.Marshmallow güncellemesi alacağı ise şubat ayı içerisinde netleşmişti.Fakat ne zaman geleceği belli değilken şimdi yavaş yavaş OTA aracılığı ile telefonlara gelmeye başladı.Marshmallow sürümü bazı akıllı telefonlarda büyük sorunlar çıkartırken bazı modellerde ise başarı elde etmiştir.

ZenFone 2 kullanıcıları Marshmallow güncellemesi yapmadan önce internette güncelleme yapanlardan bilgi arayacaktır.Teknoscrool.com olarak bu konuyu açarak ZenFone 2 marshmallow güncellemesi yapanlardan yorumlar bekliyoruz.Güncelleme sonrasında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı,telefonun şarj süresinin nasıl gittiği,performansında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı v.s. v.s. aklınıza gelebilecek değişiklikler bize yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz.Bu sayede güncelleme yapmayı düşünenlere ön fikir vermiş olacaksınız.

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