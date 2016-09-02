ZenFone 2 Marshmallow güncelleme sonrası sorunlar var mı?

ZenFone 2 marshmallow nasıl?
Akıllı telefonlar arasında en çok tercih edilen işletim sistemi olarak Android gösterilmektedir.Android’in son sürümü olan 6.0 Marshmallow güncellemesi ZenFone 2 (ZE551ML) modeli için geldi.ZenFone 2 modeli Android Lollipop modeli ile yüklü gelmişti.Marshmallow güncellemesi alacağı ise şubat ayı içerisinde netleşmişti.Fakat ne zaman geleceği belli değilken şimdi yavaş yavaş OTA aracılığı ile telefonlara gelmeye başladı.Marshmallow sürümü bazı akıllı telefonlarda büyük sorunlar çıkartırken bazı modellerde ise başarı elde etmiştir.
ZenFone 2 kullanıcıları Marshmallow güncellemesi yapmadan önce internette güncelleme yapanlardan bilgi arayacaktır.Teknoscrool.com olarak bu konuyu açarak ZenFone 2 marshmallow güncellemesi yapanlardan yorumlar bekliyoruz.Güncelleme sonrasında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı,telefonun şarj süresinin nasıl gittiği,performansında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı v.s. v.s. aklınıza gelebilecek değişiklikler bize yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz.Bu sayede güncelleme yapmayı düşünenlere ön fikir vermiş olacaksınız.
Ali gürsoy yılmaz
19 Eylül 2016 at 16:10
Sim görmeme sorunu hala var
Telefon açıldığında sim kart şifre sormuyor defalarca denendi ve gün içerisinde çektiğim fotoğraflar hiç bir sebep yokken kayboldu uçtu sanki
Görkem
28 Kasım 2016 at 08:32
Bende marsmallow guncelleme sonrasi cok sarz yemeye basladi hicbir sey yapmadigim halde %5sarzimiyedi internet acien feci sekilde satz yiyiyor
müzisyen
14 Aralık 2016 at 10:00
hızı şarj yeme açılır açılmaz 100den 80ene inmesi..
ALİ
18 Aralık 2016 at 17:38
Isınma sorunu başladı. Isınınca ekran zaten saçmalıyordu oyun açıyorum ekran kontrol dışı. Telefon hantallaştı yeni güncelleme bekliyoruz en kısa zamanda bazı programlar sürekli hata verir oldu.
Alper
24 Aralık 2016 at 19:03
Hiç bir şey düzgün çalışmıyor cpu en düşük 50 derece gösteriyor tel kendi kendine işlem yapıyor ekranı açınca 1 dakika çalışıp donuyor sonra ekranı aç kapa düzelir 1 dakika sonra yine aynı ben eski sürüme geri dönmek istiyorum yapamazsam teli kırmayı düşünüyorum bu yazıları yazarken bile 2 kere aç kapa yaptım