YouTube videoları arka planda oynatma (kesin çözüm)

Samsung,Huawei,LG ve diğer android markalarında arka planda youtube videoları nasıl oynatılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

YouTube şüphesiz dünyanın en çok izlenen video paylaşım platformudur.YouTube’a girmeyen kişi yoktur diyebiliriz.Bir işimiz varken müzik dinlemek için bile YouTube’ı kullanıyoruz.Herhangi bir işimiz var ve YouTube’da çalan videoyu arka planda oynatmak istiyorsanız sizlere çok güzel bir yöntem anlatacağız.Bildiğiniz üzere Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda YouTube uygulamasına girdiğimizde arka planda işlem yapmak istediğimizde video durmaktadır.Eğer Chrom internet tarayıcısından girdiğimizde de başka bir sayfa açmak istediğimizde hemen video durmaktadır.Bu olay çok can sıkıcı olduğu için basit bir kaç işlem ile arka planda youtube videolarınızı çalıştırabilirsiniz.Arka planda videoların kapanmaması için birkaç 3.parti uygulaması var fakat çoğu ya çalışmıyor yada milleti kandırmak için emanet yapılmış bir arayüz olarak durmaktadır.

Android’de arka planda YouTube video nasıl çalıştırılır?

İlk olarak telefonunuzdan Chrome internet tarayıcısını açınız.

Daha sonra youtube.com adresine bağlanınız.

YouTube açıldıktan sonra sağ üst köşede bulunan 3 noktaya basınız.

Açılan pencerede aşağıya doğru inin ve ” Masaüstü sitesini iste” kutusunu işaretleyiniz.

Sayfa yenilenecek ve artık YouTube arayüzü masaüstü bilgisayarlarında giriş yaptığınız gibi gözükecektir.

Siz istediğiniz videoyu çalıştırın ve telefondan masaüstüne geçiş yapınız.

Video durdu diye hemen paniğe kapılmayın.Yukarıdan aşağıya inen bildirimler ekranını açın ve video’nun orada olduğunu göreceksiniz.Play tuşuna bastığınızda videonuz çalışmaya başlayacaktır.

Bu şekilde kullanarak 3.parti uygulamalarına gerek kalmadan işlemlerinizi halledebilirsiniz.Eğer tekrardan chrome’da youtube’ın mobile görünümünü görmek istiyorsanız aynı adımları yaparak “Masaüstü sitesine iste” tıkını kaldırarak dönüş yapabilirsiniz.

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