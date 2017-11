YouTube Go uygulaması PlayStore’da yayınlandı

Youtube Go uygulaması Google PlayStore sayfasında yayınlandı.

Youtube dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformudur.Günde herkes kaç kere girdiğiniz sayamıyor diyebiliriz.Müzik dinlemek,komik videolar,para kazananlar v.s. herkes youtube dünyasında geziyor.Eğer YouTube’da videoları mobil veri bağlantısı ile kullanıyorsanız internet kotanız hemen dolabilir.Neden derseniz izlemek istediğiniz bir video Full HD çözünürlüğe sahip ve 40 dakika uzunluğunda olsun.Siz bu videoyu açtığınızda 4.5G teknolojisi ile hemen video otomatik olarak indiriyor.Tabi kotanız bir anda doluyor.Google uzun bir süredir üzerinde çalıştığı performans ve veri dostu YouTube Go uygulamasını bugün Google PlayStore sayfasından yayınladı.Kısa bir süre içinde 5 milyondan fazla indirilme oranına ulaşan YouTube GO uygulaması hemen hemen herkes kullanacak gibi gözükmektedir.

YouTube Go uygulamasını ayrıca performansı düşük olan akıllı telefonlarda kullanımızı tavsiye ediyoruz.Bu uygulamayı kullanmaya başladığınızda herhangi bir video izlemek istediğinizde size hangi kalitede izlemek istediğini sormaktadır.Bu sayede mobil veri bağlantısını dikkatli bir şekilde yönetebilirsiniz.Bu uygulama Android 4.1 işletim sistemine sahip her akıllı telefonda kullanabilirsiniz.

YouTube Go uygulamasını indirmek istiyorsanız PlayStore sayfanızdan arama çubuğuna YouTube Go yazıp arayıp indirebilirsiniz.

