Yeni Android Wear Güncellemesi Geliyor

Google tarafından giyilebilir cihazlar için geliştirilen işletim sistemi Android Wear yakın bir tarihte yeni güncellemesine kavuşacak.

Google’ın yaptığı resmi açıklamaya göre yeni güncelleme ile işletim sisteminde önemli geliştirmeler yapılacak.

Asus, Huawei, Motorola ve LG gibi üreticilerin akıllı saatlerinde tercih ettiği Android Wear işletim sistemi, güncelleme almayı sürdürüyor. 2.0 versiyonu oldukça geç yayınlanan ve tepki alan işletim sistemi, bundan sonra güncellemelerini daha hızlı alacak.

Google, resmi blog sitesinden yaptığı açıklamayla kısa süre içerisinde giyilebilir cihazlar için kullanılan AndroidWear işletim sistemine yeni bir güncelleme vererek kullanıcılarını memnun etmeye çalışacaklarının üzerinde durdu. Bu güncelleme cihaza gelen bilgilerin çok daha kolay okunabilmesini ve yönetilmesini sağlayacak.

Google tarafından giyilebilir cihazlar için büyük vaatlerle çıkarılan işletim sistemi yıllar içinde hüsrana dönüşmüştü. Kimi üreticiler tarafından destek alsa da dünya genelinde yayılamayan Android Wear, iki büyük rakibi olan Apple ve Samsung tarafından mağlup edildi denebilir. Samsung Gear modellerinde karşımıza çıkan tizen ve Apple Watch ile tanıştığımız watchOS işletim sistemleri, kullanıcılardan çok daha fazla ilgi görmüş durumdalar.

Yalnızca Android Wear 2.0 işletim sistemini kullanan cihazlara gelecek olan güncellemenin önümüzdeki hafta paylaşılması bekleniyor. Bakalım, Google’ın yayınlayacağı güncelleme kullanıcıların gönlünü almaya yetecek mi?

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)