Xiaomi modellerinde çöp dosyalarını temizlemeyi unutmayın

Akıllı telefonlarda yüksek kapasiteli dahili depolama hafızasınız yoksa belli bir süre sonra yer sıkıntısı çekmeye başlayabilirsiniz. Sıkıntı yaşamamanız için belli zamanlarda genel temizlik işe yarayacaktır. Dahili depolama hafızanız yüksek olsa da uzun bir kullanımdan sonra telefonda çöp dosyalar çok fazla birikecektir. Arada sırada bunları temizlemek telefonu rahatlatacaktır.

Xiaomi modellerinde çöp dosyaları temizleme nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Güvenlik uygulamasını açın ve “Temizleyici” öğesine dokunun. Belirtilen 5 ana kategori dahil olmak üzere otomatik çöp taraması başlatılır: önbellek dosyaları, kullanılmayan dosyalar, kurulum paketleri, kalıntılar ve bellek önbelleği. Tarama tamamlandıktan sonra temizlemek istediğiniz öğeleri seçebilirsiniz. Temizleme tamamlandıktan sonra depolama alanı kullanımınıza ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu raporu ve daha fazla depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olabilecek diğer seçeneklere ilişkin önerileri görüntüleyebilirsiniz.

Çöp kutusu boyut limitini belirlemek ve alarmların zamanını ayarlamak için “Temizlemeyi anımsat” seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzun çöp kutusu limite ulaştığında Temizleyici aracını kullanmanızı hatırlatan bir bildirim alırsınız.