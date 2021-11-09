Xiaomi klavye boyutu küçültme ve büyütme

Sitemizi takip edenler uzun zamandır Xiaomi kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir. Bu yazımızda sizlere klavye boyutu ayarlama konunda bilgi vermek istiyoruz.

Örneğin aşağıdaki ekran görüntüsündeki klavye görüntüsü en küçük orandadır.

En küçük boyutu kullanmak gerçekten çok zor olmaktadır. Mesajlaşırken evet ekranı daha net görüyorsunuz ama yazmak için oldukça vakit harcıyorsunuz.

Gelelim Xiaomi klavye boyutu büyütme nasıl yapılır?

İlk olarak telefondan “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.

Ayarlar bölümünün en üst bölümünde arama çubuğunu göreceksiniz. Bu kısıma “klavye” yazınız.

“Klavye”yazdıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Klavyeleri Yönet” bölümüne geçiş yapınız.

Açılan ekranda “Ayarlar” butonuna basınız.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Tercihler” bölümüne basınız.

Açılan ekranda “Klavye yüksekliği” menüsünü göreceksiniz. Bu kısıma giriş yapınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi “Ekstra kısa” ve “Ekstra uzun” aralığında ekran boyutu seçebilirsiniz. Genel olarak kullanıcılar ekstra uzun tercih etmektedir. Bu şekilde daha kolay ve hızlı bir şekilde mesajlarını yazmaktadır.

Xiaomi klavye boyutu hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum olarak yazabilirsiniz.