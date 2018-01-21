WhatsApp Business Aktif Oldu!

WhatsApp, küçük çaplı işletmeler için WhatsApp Business özelliklerini ücretsiz olarak kullanıma açtı. Detaylar haberimizde.

Aşamalı olarak tüm dünyada kullanıma açılacak, Türkiye’de önümüzdeki günlerde bu özellik Google Play üzerinden gelecek olan güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.

Küçük işletmelere hitap etmeyi hedefleyen WhatsApp bahsi geçen uygulamayla, işletmelerin müşterilere kısa sürede dönüş yapmasını, iş ve kişisel mesajların ayrılmasını sağlamaya çalışıyor.

WhatsApp Business Özellikleri

WhatsApp Business sayesinde kullanıcılar işletme profilleri oluşturabilecek. Bu sayede müşteriler, işletmenin mağaza ve e-posta adresi, tanıtımı ve web sitesi gibi bilgileri görebilecekler.

Mesajlaşma araçları ile işletmeler sıklıkla sorulan sorular için otomatik hızlı cevaplar kullanabilecek, bunun yanında mesajlarının okunma istatistiklerine de gözlemleyebilecek. İşletme numarası olarak ayrıyeten listelenecek numaralar sayenizde müşteriler bir işletme ile mesajlaştıklarının farkında olacaklar.

İlerleyen tarihlerde onaylı hesaplarında ekleneceği WhatsAppBusiness’ıWhatsApp Web üzerinden bilgisayarlarda kullanmak da mümkün olacak. Uygulamanın sunmuş olduğu bu özellikten faydalanmak için ekstra bir indirme işlemi yapılması gerekmeyecek. Bakalım, WhatsApp Business işletmeler için fark yaratabilecek mi?

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