Vodofone 6 Smart Numara Engelleme Nasıl Yapılır

Numara Engelleme İçin Yapılması Gerekenler

Vodofone 6 Smart, akıllı telefon piyasasında yerini sağlam alırken, kullanıcılar baz ı teknik özelliklerin nasıl yapıldığına dair bilgi sahibi olmak istiyor. bu konulardan biride ” Numara Engelleme” olayı. rahatsız edenlerin anında engellenmesi elbette süper bir çözüm yolu. Bakalım Smart modelinde bu işlem nasıl yapılıyor?

Vodofona 6 Smart modelinde Numara engellemek için;

Ayarlar Bölümünde yer alan ” Telefon İkonu” menüsüne gelin. Daha sonra ” Menü İkonu” oradan da ” Sesli Aramalar” bölümüne gelin. burada yer alan ” Numara Engelleme” menüsünü zaten göreceksiniz. o menüye girdikten sonra şimdi ;

– size seçenek sunulacak. Engelleme yapacağınız Telefon işlem türü nedir?

– Gelen Aramalar, Giden Aramalar, Uluslararası Aramalar gibi.

Bu seçeneklerden birini seçtikten sonra, artık numara engelleme aktif hale gelmiş olacak. rahatça sizi rahatsız edenleri engelleyecek ve bu sayede daha iyi şekilde Akıllı telefonunuz Smartı kullanacaksınız.

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