Türk Telekom Honor 7 Android 8.0 almayabilir

Bugün mail sayfamıza Alper isimli bir ziyaretçimiz Türk Telekom Honor 7 sahibi olduğunu, Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo’ya geçiş yapıp yapmayacağı konusunda bilgi istemiştir.

Teknoscrool olarak bizde Honor 7 modeli kullanıcısıyız.Malesef Huawei, Honor 7 modeline uzun zamandır herhangi bir güncelleme göndermemektedir.Bırakın Android 8.0 Oreo güncellemesini, henüz 7.1 Nougat sürümüne bile geçiş yapamadık.Honor 7 ilk çıktığı zamanlar kısa aralıklarda devamlı olarak güvenlik yaması güncellemeleri geliyordu.Bizim düşüncemiz yüzde 99 Android 8.0 Oreo güncellemesi gelmeyeceği, bir ihtimal Nougat sürümünün gelebileceğini düşünüyoruz.

Telefon ilk çıktığında Android Lollipop ile gelmekteydi.Marshmallow geldikten sonra telefon sahipleri oldukça mutlu olmuştu.Ayrıca arayüz olarak EMUI 4.0.2 kullanılıyor.En sonra güvenlik yaması bile 1 Aralık 2016’da geldi.Uzun lafın kısası Honor 7’ye Oreo güncellemesinin gelmeyeceğini düşünüyoruz.

Diğer Honor 7 kullanıcılarından görüşler bekliyoruz.

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