Telefonlar geçmişi ne var ne yok komple temizlemek

Özel hayat, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlarda da giderek önem kazanırken, insanlar Android telefonlarında geçmiş aramalarını, faaliyetlerini saklamak istiyor.Bunun için atacağınız birkaç adımla, telefondaki tüm geçmişi silebilirsiniz.

İnternet Geçmişini Silme

Android ekosisteminde en çok kullanılan tarayıcı Google Chrome ve bu tarayıcıyı açarak, sağ üstte bulunan üç noktaya basın, buradan geçmişe girerek gezinti geçmişini silin. Bu şekilde internet geçmişiniz ortadan kalkacaktır.

Facebook Geçmişini Silme

Facebook da sık kullanılan bir sosyal medya platformuyken, geçmişinizi silmek için arama çubuğuna girin, düzenle kısmına basın ve aktivite geçmişinden yaptığınız bütün aramaları silin. Bu şekilde Facebook’ta daha önce aradığınız kişi ve gruplar ortadan kalkacaktır.

Google Play Geçmişini Silme

Google Play Store üzerinden de mağaza geçmişinizi rahatlıkla silebilirsiniz. Bunun için sol menüden ayarlar kısmına girin ve açılan menüden arama geçmişinizi ortadan kaldırın.

Telefon Arama Geçmişini Silme

Yaptığınız aramaları, gelen aramaları da ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için telefon uygulamalar kısmında aramalara girin ve geçmiş sekmesinden arama geçişini silin.

Twitter Arama Geçmişini Silme

Twitter’da da Facebook gibi yapılan aramalar üstte gözüküyor. Bunun için arama kutusuna basın ve son aramalarınıza bakın. Daha sonra sağ köşede yer alan çarpı işaretine basarak tüm arama geçmişinizi ortadan kaldırın.basarak tüm arama geçmişinizi ortadan kaldırın.

Bunları yaparak tüm aramaları silebileceğiniz gibi, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek de yapabilirsiniz.

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