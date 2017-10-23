Sony Xperia XZ Premium Oreo güncellemesi ile gelen özellikler

Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo sürümü Sony Xperia XZ Premium modelleri için dağıtılmaya başlandı.

Sony Mobile resmi blog sayfasında yapılan açıklamada Oreo’nun bazı özelliklerinde bahsediyor.Şu an ülkemizde daha birçok akıllı telefon Android 7.0 Nougat sürümüne geçmemişken Xperia XZ Premium sahipleri bu ayrıcalığı yaşayacak.Blog sayfasında yazan bazı özellikleri sizlere iletelim.

3D Creator: Bu özellik sayesinde 3B tarama özelliği geliyor.Yüzünüzü yada herhangi bir nesneyi 60 saniyeden daha kısa bir sürede 3D avatar halinde getiriyor.Bu oluşturduğunuz avatarları sosyal medyada paylaşabilir ve kullanabilirsiniz.

Geliştirilmiş ses kalitesi: Kablosuz kulaklık kullanırken yüksek kaliteli HD Ses desteği geliyor.

Yeni kısayollar: Uygulama simgesine basılı tuttuğunuzda bir menü açılıyor ve kolay erişim sağlayan kısa yollar ile işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Predictive Capture: İlk olarak selfie çekmeyi severlere güzel bir haberimi var.Kalabalık bir ortamda selfie çekmek oldukça zor olmaktadır.Selfie çubuğunuz yoksa çekmek için binbir türlü çile çekerseniz.Xperia XZ Premium Oreo güncellemesi ile Predictive Capture özelliği geliyor.Bu özellik sayesinde deklanşöre basmadan telefon gülümsemeleri algılıyor ve otomatik olarak çekiyor.

Xperia XZ Premium Oreo güncellemesi Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Bu konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor fakat 2017 yılı bitmeden bütün Premium modelleri Oreo güncellemesi alacağı belirtiliyor.Sony Mobile blog sayfasında Hong Kong, Tayvan ve Ortadoğu ve Afrika’da hizmete girdiği yazmaktadır.

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