Sony Xperia XZ Premium Andriod 8.0 Oreo güncellemesi alacak

Sony Xperia XZ Premium modeli Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak mı diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Android işletim sistemi en popüler işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz.Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak akıllı telefonlar merak edilirken yavaş yavaş teknoloji devleri modellerini açıklamaya başladı.Mantık olarak baktığımızda yeni ve hızlı akıllı telefonların Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz.Sony’in hızlı ve başarılı bir modeli olan XZ Premium Android Oreo güncellemesini alacak.2017 Yılının son ayında Oreo güncellemesine kavuşması beklenen XZ Premium yavaş video çekiminde oldukça popüler bir telefondur.

Sony MWC 2017’de tanıttığı bu model tam 960 FPS görüntü yakalama kalitesiyle zamanı adeta durduruyor diyebiliriz.Saniyede 960 kare çekebilen bir telefon insan gözünün yakalayamadığı ayrıntıları yakalayabiliyor.Özellikle Slow Motion video severler bu telefondan vazgeçemiyor.Sony Xperia XZ Premium modeli 2899 TL civarlarında satılmaktadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)