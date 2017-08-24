Sony Xperia uygulamalarını diğer modellere yüklemek

Sony Xperia uygulamalarını Samsung,Huawei,HTC v.s. v.s. Android işletim sistemli telefonlara yüklemek istiyorsanız bu yazımız size göredir.

Herkes Sony Xperia telefonları tercih etmiyor fakat bu modellerde bilindiği gibi oldukça başarılı stock uygulamalar mevcut. Aslına bakarsanız Sony Xperia uygulamaları Google Play Store üzerinden olmasa da, başka şekilde diğer Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Sony Xperia Uygulamaları Nasıl Yüklenir?

Bunun için telefonda Android Nougat işletim sistemi ya da Lineage OS 14.1 ROM bulunmalı. Aynı zamanda TWRP gibi bir custom recovery de yer almalı. Ardından Xperia uygulamalarını paketler şeklinde telefona yükleyebilirsiniz. Bu paketlerin kimisinde daha az uygulama, kimisinde daha çok var;

Nano Package https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=173093

Micro Package https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=173095

Stock Package https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=173099

Full Package https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=173101

Aroma Package https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=172913

Dosyaları indirdikten sonra telefona atın, cihazınızı recovery modunda başlatarak Install kısmına basın. Buradan dosyaları açarak yüklemeyi başlatın ve bekleyin

(1 votes, average: 4,00 out of 5)

votes, average:out of 5)