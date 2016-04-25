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Samsung telefonlarda ingilizce’den Türkçe’ye nasıl çevrilir

tarafından 25 Nisan 2016 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonlarda İngilizce menü Türkçe’ye nasıl çevrilir?

ingilizceden türkçeye nasıl çevrilir

Eğer telefonunuz menüsü tamamen ingilizce ise ve bunu nasıl Türkçe yapabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını resimli olarak anlatmak istedik.İlk olarak telefonunuzda sağ alt köşede bulunan Apps sekmesine basınız.Açılan ekranda uygulamalar arasında settings (ayarlar) uygulamasını bulunuz.Samsung telefonlarda ayarlar sembolünü tanırsınız.Buraya bastıktan sonra üst tarafta  MY DEVICE sekmesine giriş yapınız.

Sayfayı aşağıya doğru indirin ve Language and İnput yazısını göreceksiniz.Bu sekmeye giriş yapın ve Language sekmesine tıklayarak telefon dilini Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

Yukarıdaki işlemler samsung android lollipop sürümünde takılmadan yapabilirsiniz.Diğer android sürümlerinde adımları bularak telefonunuzu türkçeye çevirebilirsiniz.

Not:Eğer telefonuzu ingilizce menüden Türkçe’ye çeviremezseniz bize yorum yazarak hemen ulaşabilir ve cevabı sizlere iletebiliriz.

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7 Yorum

  1. sertac

    17 Temmuz 2016 at 00:14

    Ya bnm. Tlfnmda türkçe secenegi ypk

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    28 Eylül 2016 at 23:46

    Sertaç bey,

    Siz mecburen telefona türkçe menü yükletmeniz gerekiyor.Yada telefona format atın yeniden işletim sistemi kurunuz.

  3. Murat

    12 Ekim 2016 at 09:48

    Sadece google play ingilizce benim j7 de nasıl duzeltebilirim diğer her yer normal türkçe

  4. Tugba

    12 Ekim 2016 at 15:12

    Benim sadece play store yabanci dil olmus nasil duzelticem

  5. Tugba

    12 Ekim 2016 at 15:13

    Telefon samsung j7 ama play storu yabanci dil olmus nasil duzetebilirim

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