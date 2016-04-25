Samsung telefonlarda ingilizce’den Türkçe’ye nasıl çevrilir

Akıllı telefonlarda İngilizce menü Türkçe’ye nasıl çevrilir?

Eğer telefonunuz menüsü tamamen ingilizce ise ve bunu nasıl Türkçe yapabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını resimli olarak anlatmak istedik.İlk olarak telefonunuzda sağ alt köşede bulunan Apps sekmesine basınız.Açılan ekranda uygulamalar arasında settings (ayarlar) uygulamasını bulunuz.Samsung telefonlarda ayarlar sembolünü tanırsınız.Buraya bastıktan sonra üst tarafta MY DEVICE sekmesine giriş yapınız.

Sayfayı aşağıya doğru indirin ve Language and İnput yazısını göreceksiniz.Bu sekmeye giriş yapın ve Language sekmesine tıklayarak telefon dilini Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

Yukarıdaki işlemler samsung android lollipop sürümünde takılmadan yapabilirsiniz.Diğer android sürümlerinde adımları bularak telefonunuzu türkçeye çevirebilirsiniz.

Not:Eğer telefonuzu ingilizce menüden Türkçe’ye çeviremezseniz bize yorum yazarak hemen ulaşabilir ve cevabı sizlere iletebiliriz.

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