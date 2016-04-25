Samsung telefonlarda ingilizce’den Türkçe’ye nasıl çevrilir

Akıllı telefonlarda İngilizce menü Türkçe’ye nasıl çevrilir?
Eğer telefonunuz menüsü tamamen ingilizce ise ve bunu nasıl Türkçe yapabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını resimli olarak anlatmak istedik.İlk olarak telefonunuzda sağ alt köşede bulunan Apps sekmesine basınız.Açılan ekranda uygulamalar arasında settings (ayarlar) uygulamasını bulunuz.Samsung telefonlarda ayarlar sembolünü tanırsınız.Buraya bastıktan sonra üst tarafta MY DEVICE sekmesine giriş yapınız.
Sayfayı aşağıya doğru indirin ve Language and İnput yazısını göreceksiniz.Bu sekmeye giriş yapın ve Language sekmesine tıklayarak telefon dilini Türkçe’ye çevirebilirsiniz.
Yukarıdaki işlemler samsung android lollipop sürümünde takılmadan yapabilirsiniz.Diğer android sürümlerinde adımları bularak telefonunuzu türkçeye çevirebilirsiniz.
Not:Eğer telefonuzu ingilizce menüden Türkçe’ye çeviremezseniz bize yorum yazarak hemen ulaşabilir ve cevabı sizlere iletebiliriz.
Lenovo’yeni fark yaratan modeli Moto Z Play Türkiye satış fiyatı belli oldu.Performansına göre fiyatı uygun olan Lenovo Moto Z Play özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna...
Bildiğiniz üzere dün yerli arama motoru geliyoo.com haberler bütün haber ajanslarına son dakika haberleri olarak düşmüştü. Bu projeyi destekleyenlerde oldu, desteklemeyenlerde oldu.Birçok kişi alt yapısı hakkında olumsuz yorumlar yaptıktan...
Galaxy S8 ve S8 Edge Türkiye fiyatı konusunda sızıntı haberler artmaya devam ediyor. Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge için heyecan dorukta.Galaxy...
Teknoscrool © 2015 Bilim ve Teknoloji Haberleri
sertac
17 Temmuz 2016 at 00:14
Ya bnm. Tlfnmda türkçe secenegi ypk
Teknoloji
28 Eylül 2016 at 23:46
Sertaç bey,
Siz mecburen telefona türkçe menü yükletmeniz gerekiyor.Yada telefona format atın yeniden işletim sistemi kurunuz.
Murat
12 Ekim 2016 at 09:48
Sadece google play ingilizce benim j7 de nasıl duzeltebilirim diğer her yer normal türkçe
Tugba
12 Ekim 2016 at 15:12
Benim sadece play store yabanci dil olmus nasil duzelticem
Tugba
12 Ekim 2016 at 15:13
Telefon samsung j7 ama play storu yabanci dil olmus nasil duzetebilirim
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 17:40
http://www.teknoscrool.com/android-haberleri/google-play-store-ingilizce-oldu-turkceye-cevirme-resimli-anlatim-6717/
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 17:42
Murat Bey;
Sorununuzun cevabı: http://www.teknoscrool.com/android-haberleri/google-play-store-ingilizce-oldu-turkceye-cevirme-resimli-anlatim-6717/